Elia Viviani Re dell' Adriatica Ionica Race

Adriatica Ionica Race 2018 : Elia Viviani si impone in volata e mantiene la leadership! : Dopo aver ottenuto insieme ai compagni della Quick Step Floors il miglior tempo nella cronosquadre, Elia Viviani batte tutti in volata nella seconda tappa dell’ Adriatica Ionica Race , da Lido di Jesolo a Maser (152,5km). Il velocista italiano giunge primo nel comune trevigiano davanti ad un ottimo secondo Simone Consonni (UAE Emirates) e all’estone Mihkel Raim (Israel Academy). Appena fuori dal podio Manuel Belletti (Androni ...

Adriatica Ionica Race 2018 - la Quick Step Floors vince la cronosquadre. Elia Viviani leader della corsa! : La Quick Step Floors ha vinto la prima tappa della neonata Adriatica Ionica Race , corsa a tappe voluta da Moreno Argentin. La formazione belga ha dominato la cronometro a squadre che si è disputata da Musile di Piave a Jesolo: lungo i 23,3 chilometri piatti nella laguna veneta, non c’è davvero mai stata storia. La Quick Step Floors ha completato lo sforzo in 25’28” alla media di 54.895 km/h con 14” di vantaggio sulla UAE ...

Ciclismo – Al via oggi l’Adriatica Ionica Race : da Nizzolo a Cavendish - ma c’è anche Elia Viviani! : oggi la cronosquadre dell’Adriatica Ionica Race: l’ordine di partenza della prima tappa dell’appassionante sfida italiana E’ tutto pronto per l’Adriatica Ionica Race: parte oggi la corsa ciclistica professionale a tappe che passa per i paesi bagnati dal mare Adriatico e dallo Ionio. Tanti i campioni in gara per questi cinque giorni di puro spettacolo con tanti grandi campioni: ci saranno tanti italiani, tra cui Elia ...