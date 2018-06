Elena Tambini | da arbitro a volto tv di «Balalaika»

Chi è Elena Tambini - da arbitro a giornalista di Balalaika : Capelli scuri e sorriso che conquista: Elena Tambini è uno dei volti di Balalaika , il programma condotto da Ilary Blasi, con la presenza di Belen Rodriguez. Bella, sportiva e con un passato da arbitro , la giornalista si è fatta notare da subito per la sua simpatia e positività. 29 anni e una laurea in Economia a Milano, Elena Tambini è nata a Como e dal 2006 sino al 2015 ha arbitrato nelle serie minori. Il lavoro di giornalista è iniziato grazie ...

Chi è Elena Tambini? Da Quarto Grado a Balalaika : la modella-arbitro volto dei Mondiali di Russia 2018 [GALLERY] : Modella, arbitro, conduttrice, scrittrice e giornalista: Elena Tambini, il volto del Mondiali di Russia 2018 a Balalaika E’ tutto pronto per i Mondiali di Russia 2018. Le squadre di tutto il mondo si preparano per sfidarsi, a caccia del titolo di campione del mondo. Quest’anno, non ci sarà la Nazionale italiana a regalare emozioni a tutti i tifosi azzurri, ma l’Italia seguirà ugualmente la rassegna iridata calcistica, con ...