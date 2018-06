Electric Tour - I test drive fanno tappa a Milano

Electric Tour - Partito da Bari il roadshow delle auto green : Si è conclusa a Bari la prima tappa delle dizione 2018 dell Electric Tour , il roadshow organizzato da Quattroruote per far conoscere le ultime novità del mercato sul fronte della mobilità sostenibile. Le protagoniste dell'evento sono auto ibride, plug-in ed elettriche che i visitatori hanno la possibilità di guidare affiancati dai nostri driver. In queste giornate inaugurali abbiamo trascorso tutto il weekend in piazzale Paolo Pinto, davanti ...

Electric Tour - Test drive in quattro città nei weekend di giugno : Anche questanno torna lElectric Tour organizzato da quattroruote, un roadshow in quattro tappe che punta a far conoscere le ultime novità allinsegna della mobilità sostenibile. Protagoniste, le auto elettriche e ibride (anche plug-in), che si potranno provare su strada. Lidea alla base del Tour, infatti, è che non cè modo migliore per far conoscere le nuove tecnologie disponibili, che farle provare direttamente agli automobilisti interessati, ...