Effetti degli ormoni sessuali sull’asma negli adolescenti

Quanto e cosa sappiamo degli Effetti dello yoga sulla salute? : (Foto via Pixabay) Yogi di tutto il mondo unitevi: oggi 21 giugno è la Giornata internazionale dello yoga, istituita dalle Nazioni Unite nel 2014 a celebrare l’antica pratica a cavallo tra mente e corpo, tra le più note probabilmente delle medicine complementari, che mescola esercizio fisico, di respirazione, meditazione e filosofia. Una pratica che racchiude in realtà un cappello di discipline diverse, considerando i diversi stili di yoga ...

Gli Effetti degli ormoni tiroidei : Alfredo Pontecorvi, Professore Ordinario di Patologia Speciale Medica e Primario dell’Unità Operativa Complessa di Endocrinologia del Policlinico “A. Gemelli” di Roma, passa in rassegna gli effetti degli ormoni tiroidei su vari organi e sistemi. Il primo effetto descritto dall’intervistato è quello sul sistema nervoso centrale, particolarmente evidente nel feto e nel bambino. Un tempo, quando alcune forme di ipotiroidismo non ...

Eminem criticato per aver usato degli Effetti troppo simili al rumore degli spari durante il live al Bonnaroo Festival : Ecco il video di cosa è successo The post Eminem criticato per aver usato degli effetti troppo simili al rumore degli spari durante il live al Bonnaroo Festival appeared first on News Mtv Italia.

Stagione degli uragani atlantici 2018 : dopo “Maria” - un’altra tempesta su Porto Rico potrebbe avere Effetti catastrofici : dopo la devastazione che Porto Rico ha subito durante la Stagione degli uragani atlantici del 2017, i meteorologi stanno monitorando attentamente il territorio nel caso di altri effetti letali quest’anno. La Stagione degli uragani atlantici ufficialmente inizia il primo giugno, anche se il periodo più probabile in cui l’isola può subirne gli effetti va dall’ultima settimana di agosto alla prima di settembre. Nel 2017, l’uragano Maria ha colpito ...

Cellule immunitarie ingegnerizzate (CAR-T) per sconfiggere i tumori : individuato al San Raffaele di Milano il meccanismo alla base degli Effetti collaterali di questa terapia : Le terapie cellulari che impiegano la tecnologia CAR-T rappresentano una vera e propria rivoluzione nella lotta ai tumori del sangue: questa tecnologia consiste nell’ingegnerizzare geneticamente alcune Cellule del sistema immunitario (per la precisione i linfociti) per renderli capaci di riconoscere ed eliminare i tumori. La straordinaria efficacia dei linfociti CAR-T è tuttavia accompagnata dal rischio di gravitossicità, tra le quali la ...

Gli Effetti degli ormoni tiroidei su energia e peso : Gli effetti degli ormoni della tiroide sul peso sono fra i più discussi, soprattutto perché tanti tendono ad attribuire a tali effetti il loro sovrappeso o la loro obesità. A questo proposito, è doverosa una premessa: rispetto alla frequenza per cui le persone ritengono la causa del loro eccesso di peso sia una disfunzione della tiroide o di qualche altra ghiandola, i casi in cui tale relazione viene confermata da opportune verifiche sono molto ...

Gli Effetti degli ormoni tiroidei sul metabolismo di zuccheri e grassi : Gli ormoni della tiroide forniscono un importante contributo alla regolazione dei processi metabolici che riguardano zuccheri e grassi. Agiscono su vari passaggi del metabolismo del colesterolo: la sua sintesi, la sua rimozione dal sangue e la sua eliminazione, da parte del fegato, sotto forma di acidi biliari, che sono componenti della bile. Gli ormoni della tiroide stimolano anche, in via diretta, la lipolisi, cioè il processo di ...

Gli Effetti degli ormoni tiroidei su cuore e apparato cardiovascolare : Il fatto che nelle persone che hanno un ipertiroidismo sia di frequente riscontro l’aumento della frequenza cardiaca, mentre in quelle con ipotiroidismo si rilevi una riduzione del ritmo dei battiti del cuore, dà un’indicazione chiara della stretta relazione fra livelli degli ormoni della tiroide e funzione cardiovascolare. D’altra parte, gli ormoni tiroidei influenzano cuore e vasi in una maniera molto più profonda di quella che le sole ...

Gli Effetti degli ormoni tiroidei sull’intestino : Gli ormoni della tiroide influenzano il funzionamento dell’apparato digerente altrettanto in profondità quanto in altri organi e sistemi. I meccanismi attraverso i quali esercitano la loro azione sulle cellule sono sempre quelli descritti nella scheda dedicata. Il risultato di queste interazioni lo si vede anche in presenza di disfunzioni della tiroide in quanto ad esse si associano alterazioni delle funzioni dell’apparato digerente. Nel ...