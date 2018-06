Ecostress | un termometro per la Terra | controllare la temperatura delle piante per

meteoweb.eu

(Di giovedì 21 giugno 2018) La mancanza d’acqua provoca stress. Accade così che le, nel pieno della fotosintesi clorofilliana, sperimentino la mancanza d’acqua e muoiano di fame o di surriscaldamento. Un pronto soccorso per la vegetazione assetata arriverà, a breve, dalla Nasa: grazie a nuovo strumento chiamato, ECOsystem Spaceborne Thermal Radiometer Experiment on Space Station, che sarà installato sulla Stazione Spaziale Internazionale, sarà possibile misurare lae valutare il loro stato di salute. Lo strumento – spiega Global Science – permetterà agli studiosi di verificare gli effetti di siccità e carenze d’acqua per preservare la vegetazione e i raccolti. Nella fotosintesi, con un processo di traspirazione, la luce solare permette di convertire diossido di carbonio e acqua in glucosio, zucchero fondamentale per la vita della pianta. In caso di mancanza ...