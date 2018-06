Echo in The 100 5×07 tradisce Raven? E Clarke reagisce alle azioni di Octavia promo 5×08

Marie Avgeropoulos di The 100 parla di Octavia : “Echo? L’ultima persona che vorrebbe per Bellamy” : Marie Avgeropoulos di The 100 non usa mezzi termini per spiegare come Octavia non approvi la nuova compagna del fratello: "Echo? L'ultima persona sulla faccia della Terra che vorrebbe vedere". Nel prossimo episodio della quinta stagione, la guerra è imminente, ma non mancano le tensioni tra i protagonisti della serie CW. Quel che è certo è che tutto dipenderà da Clarke, Bellamy e Octavia: saranno disposti a collaborare per riportare la ...

Svelata la trama di The 100 5×07 - Echo si conferma personaggio più odiato? I fan lamentano l’ennesima pausa : Il network The CW ha svelato la trama di The 100 5x07, ma i fan dovranno attendere ancora un po' prima di vedere l'episodio. Infatti, come si legge su SpoilerTV, il settimo appuntamento non sarà trasmesso la settimana dopo il sesto - anche questo slittato - bensì il 19 giugno. Da quanto si apprende, i motivi di tale cambiamento di palinsesto derivano dalla programmazione dello sport sulle altre reti generaliste americane. The CW non vuole ...

Clarke e Bellamy in The 100 5 divisi non a causa di Echo - Bob Morley : “Non lottano per proteggere Skaikru” : Nella quarta stagione avevano unito le forze per salvare il mondo, ma Clarke e Bellamy in The 100 5 non avranno più interessi comuni. A svelarlo è di nuovo Bob Morley, che già nelle passate settimane aveva anticipato con gaudio l'attesa reunion Bellarke, concretizzata poi nell'episodio 5x04 della stagione. L'attore australiano è tornato a parlare del rapporto tra i due personaggi, e di come potrebbero trovarsi su due lati ...