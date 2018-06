Ecco perché papà William è cool per baby George

Salvini non può decidere della scorta a Saviano. Ecco perché : Non spetta al ministro dell'Interno decidere se assegnare o revocare il meccanismo di protezione delle persone a rischio. Ecco perché la minaccia di Salvini di togliere la scorta a Roberto Saviano è ...

Marco Liorni Ecco perché ha lasciato la Vita in diretta : La decisione di Marco Liorni di lasciare la conduzione ‘La Vita in diretta‘ha lasciato i suoi fan di sorpresa. Dopo l’annuncio, quindi, sono cominciate le solite speculazioni sulle motivazioni dell’addio al programma di intrattenimento quotidiano, tra le quali c’era anche la presunta lite tra il conduttore ed i vertici della ‘Rai‘. Ad acuire i rumors di una possibile diatriba tra Liorni e la Rai c’era stato l’annuncio stesso del conduttore, ...

Usa - dividere le famiglie migranti dal Messico si è rivelata scelta disastrosa. Ecco perché Trump si è dovuto piegare : Alla fine, Donald Trump ha capitolato. Nel pomeriggio di mercoledì il presidente ha firmato un ordine esecutivo che permetterà ai minori e alle loro famiglie, detenuti alla frontiera, di restare uniti. L’indignazione per le immagini e le voci dei bambini, separati dagli adulti e tenuti in gabbie, alla fine ha prevalso. Trump ha però escluso di essere stato costretto a fare marcia indietro. In un comizio tenuto in Minnesota, poche ore dopo la ...

Giulia De Lellis - Ecco perché ha chiuso con Ignazio Moser e Sonia Lorenzini : Giulia De Lellis è stata una delle protagoniste dell'ultima edizione del GF Vip e ultimamente si è parlato molto di lei per la fine della sua storia con Andrea Damante, conosciuto a Uomini e Donne. Dopo questi episodi, Giulia sta riprendendo in mano la sua vita e ha deciso anche di chiudere alcune amicizie, tra cui quella con l'ex coinquilino di Cinecittà, Ignazio Moser, e con Sonia Lorenzini. Ha bloccato entrambi sui social e in una ...

Temptation Island 2018 / Ecco perché le puntate saranno di meno : l’edizione Vip si avvicina… : Temptation Island 2018, cast e anticipazioni: Giada e Francesco, secondo il web, sarà la prima coppia a subire conseguenze spiacevoli da questa avventura. Ecco perché(Pubblicato il Thu, 21 Jun 2018 09:17:00 GMT)

Fox Sports Italia chiude : Ecco perchè : chiude Fox Sports Italia, il canale dedicato al calcio che nelle prossime settimane terminerà la messa in onda dei programma: qual è la causa? Brutte notizie per i telespettatori di Fox Sports Italia prossimo alla chiusura. A rivelare la notizia è stato il quotidiano ItaliaOggi che conferma la chiusura nel giro delle prossime settimane del canale sportivo. Fox Sports Italia chiude A fine giugno si spegnerà il canale Fox Sports Italia. Il mancato ...

La mamma che allatta la figlia di 4 anni/ Ecco perché (secondo lei) non si devono svezzare presto i figli : La mamma che allatta la figlia di 4 anni: Ecco perché secondo la donna non bisogna svezzare presto i figli. Le foto sui social network diventano virali e lasciano il mondo senza parole.(Pubblicato il Wed, 20 Jun 2018 19:37:00 GMT)

Michelle Carpente senza peli sulla lingua : 'dopo le paparazzate è finita con Biaggi - Ecco perchè' : ha asserito Michelle Lui mi ha rassicurato parlando dei suoi impegni di lavoro e dei viaggi per il mondo Ma ho capito che per lui, vissuto al centro dell'attenzione mediatica per anni, la sua ...

Michelle Carpente senza peli sulla lingua : “dopo le paparazzate è finita con Biaggi - Ecco perchè” : Michelle Carpente parla della fine della sua relazione con Biaggi: ecco le rivelazioni dell’attrice e presentatrice ex fiamma di Max Max Biaggi e Michelle Carpente si sono frequentati per qualche tempo dopo l’addio dell’ex pilota alla cantante Bianca Atzei. A seguito delle paparazzate, però tra i due è finita ed ora l’attrice che era legata a Biaggi dà la sua versione dei fatti. “Ho letto tante cose inesatte ...

Ma quale ritorno di fiamma?! Stefano De Martino dice no a Belen : “Ecco perchè non possiamo più stare insieme” : Il ballerino Stefano De Martino esclude tassativamente il ritorno di fiamma con l’ex moglie Belen Rodriguez, le sue motivazioni a riguardo Stefano De Martino, dopo l’esperienza come inviato a L’Isola dei Famosi, è tornato in Italia. Il trasloco da Roma a Milano, è servito al napoletano per stare più vicino al figlio Santiago, ma non a Belen Rodriguez, con cui il ballerino esclude un possibile ritorno di fiamma. Stefano ha ...

“Ecco perché fuori da La Vita in Diretta”. Marco Liorni - mistero svelato. A raccontare tutto è il direttore di Rai 1 : L’annuncio dell’addio di Marco Liorni a ‘La Vita in diretta’ aveva fatto discutere non poco. Voci che lo volevano poco simpatico, per così dire, ai vertici Rai, alle quali si univano altre di non meglio precisate congiure. Adesso, dopo tanto parlare arriva la verità- A svelare il vero motivo della sua uscita da La Vita in Diretta è stato Angelo Teodoli, direttore di Rai Uno. In una lunga intervista rilasciata a Il Giornale, il numero uno ...

Scontro Frosinone-Palermo : Ecco perché il giudice sportivo ha omologato la vittoria dei ciociari decisiva per la A : L'esito della finale dei play off di Serie B vinta dal Frosinone, almeno per ora, è al sicuro. In A approda il club ciociaro dopo il 2-0 inflitto in campo al Palermo sabato sera al 'Benito Stirpe'. Il ...

Ecco perché in tre mesi la Lega ha superato M5s : La notizia l'aveva data, in anteprima, Enrico Mentana su La7: la Lega di Matteo Salvini ha superato, nei sondaggi, il M5S di Luigi di Maio. Ora ci sono le conferme anche degli altri sondaggisti. Per l'...

“Ecco perché hanno litigato”. Boom! Solo ora la verità sul Fedez-J-Ax-Rovazzi. L’incredibile retroscena sulla fine del sodalizio tra i rapper italiani : Dopo l’addio a Fabio Rovazzi, pare che l’idillio sia finito anche tra Fedez e J-Ax. Secondo quanto scrive il settimanale “Chi”, infatti, tra i due si è rotto non Solo il sodalizio artistico, ma anche quello personale. Pare infatti che “La finale”, il famoso concerto sold out a San Siro, sia stato premonitore. A svelare le fine dei rapporti (perché dalla vita di Fedez è scomparso anche Rovazzi) è sempre ...