Ecco le cellule che inibiscono la formazione di grasso

Metabolismo : Ecco le cellule staminali ‘ribelli’ che lo accelerano : Scoperte cellule staminali ribelli che accelerano il Metabolismo. Anziché seguire le istruzioni si addormentano, ma basta risvegliarle per evitare che il grasso si accumuli in parti del corpo dove potrebbe fare danni: sono state scoperte nella ricerca pubblicata sull’American Journal of Stem Cells condotta da American University e Georgetown University. I ricercatori, guidati da John Bracht dell’American University, hanno coltivato ...

Ecco come ottenere neuroni da cellule del sangue : (foto: Mikhail Tereshchenko / Getty Images) A un team di ricercatori della Stanford University School of Medicine bastano tre settimane e l’aggiunta di quattro proteine per convertire i linfociti T (un tipo di cellule immunitarie) isolati da campioni di sangue in neuroni funzionanti. La tecnica, chiamata transdifferenziazione, è relativamente semplice ed efficiente, e la facilità con cui si possono reperire i campioni di sangue dai pazienti – ...

Ecco la prima cornea stampata in 3D con cellule staminali : “In futuro una riserva illimitata per trapianti” : È pronta la prima cornea stampata in 3D, ottenuta con uno speciale bio-inchiostro fatto di cellule staminali umane e sostanza aggreganti. Ottenuto nell’università britannica di Newcastle e pubblicato sulla rivista Experimental Eye Research, il risultato è un prototipo, come rilevano gli autori della ricerca, Abigail Isaacson, Stephen Swioklo e Che Connon. Dopo gli ultimi perfezionamenti la tecnica potrà “assicurare in futuro – dicono ...

Tumore ai polmoni : Ecco la bevanda in grado di ‘uccidere’ le cellule malate : Una bevanda molto nota potrebbe essere la risposta inaspettata contro il Tumore ai polmoni: si tratta del tè. Le nanoparticelle ottenute dalle foglie del tè sembrano in grado di uccidere fino all’80% delle cellule tumorali. Come le più importanti scoperte, si sono rivelate per ‘caso’: un gruppo di ricercatori stavano testando un nuovo metodo per produrre un tipo di nanoparticelle chiamate “punti quantici”, dalla grandezza di meno di ...