' È vero che sei gay?' Professore 43enne aggredito e minacciato con i coltelli

"Prof - è vero che sei gay ?" : insegnante aggredito e bullizzato dagli alunni in Salento : "È vero che sei gay?": all'inizio è stata questa la domanda fatta ripetutamente e costantemente con la quale un gruppo di ragazzini di una scuola media del Basso Salento hanno tormentato un docente per poi arrivare all'aggressione fisica. L'insegnante, timido e riservato, è stato perseguitato tanto che l'uomo, un 43enne, è stato costretto ad allontanarsi dalla scuola e a ricorrere alle cure dei sanitari per una ...

La Grecia è davvero salva? Che succede ora? Domande - e risposte - sul futuro di Atene : MILANO - La Grecia chiuderà il 20 agosto dopo otto anni di crisi l'era della Troika. Ce la farà a camminare da sola? Chi e quanto ha pagato , Italia compresa, per evitare il crac del paese, l'...

"In una vita fra cinema e tv ho capito che il romanzo è il mio vero grande amore" : Una notte Michael Imperioli ha sognato New York, duemila anni fa. Era un avamposto di Roma, e ci viveva Gesù Cristo. Così è nato il racconto che leggerà questa sera alla basilica di Massenzio, a Roma ,...

Ma davvero? Cristina Chiabotto - foto senza pietà : il lato B non è più quello che ricordate : Cristina Chiabotto è di nuovo ‘in love’. Finita la lunga relazione con l’attore Fabio Fulco, l’ex Miss Italia ha un nuovo fidanzato. È il manager torinese Marco Roscio, con cui la bella Cristina fa coppia fissa da aprile scorso ma, a giudicare dai nuovi scatti pubblicati in esclusiva sul settimanale Oggi, sembrano già affiatatissimi. Che passione in quel di Portofino, dove i paparazzi hanno pizzicato i due ...

Non è vero che è già stato realizzato un censimento dei Rom : La protesta del campo Rom di via Candoni a Roma contro la visita di Salvini nel 2016 – Foto Vincenzo Livieri – LaPresse Come più o meno ogni parola che proferisce da quando è ministro, l’idea di Matteo Salvini di censire i Rom che vivono in Italia ha scatenato feroci polemiche. C’è chi lo ha attaccato, a cominciare dalle opposizioni. Che, per mano di Roberto Speranza (Leu), sono arrivate addirittura a denunciarlo per ...

È vero - anche la sinistra a Milano ha fatto un censimento dei rom. 'Ma era diverso' : In queste ore sui social, ma anche su molti blog che si dicono vicini alla destra, e a Salvini, sono comparsi diversi commenti che, proprio riprendendo le parole del ministro dell'Interno, dicono. È ...

È vero - anche la sinistra a Milano ha fatto un censimento dei rom. "Ma era diverso" : In queste ore sui social, ma anche su molti blog che si dicono vicini alla destra, e a Salvini, sono comparsi diversi commenti che, proprio riprendendo le parole del ministro dell’Interno, dicono. È vero, anche la sinistra ha fatto un censimento dei rom. Ma in queste ore si sta scoprendo che il senso di quel censimento era completamente diverso. Almeno stando alle parole di chi lo ha proposto. A sollevare la questione è ...

'Sognando Maldini' e anche la fuga dal povero Senegal : i libri di Russia 2018 : Visto da lontano, il nostro Paese è uno Stivale dei sogni, una scarpetta da calcio capace, da sola, di trasformarti in campione. E l'Europa tutta, agli occhi di un bimbo africano, appare come un ...

A soli nove anni sua figlia muore - quello che accade tre giorni dopo è incredibile. Dopo un lungo silenzio - è la mamma stessa a raccontare tutto : una storia davvero toccante : Ci sono storie che non possono non arrivare dritte al cuore. Quando ci ritroviamo a leggere notizie di questo tipo, è impossibile non commuoversi e riflettere. Parliamo della storia di una mamma che ha dato alla luce la sua bambina appena tre giorni Dopo il funerale della figlia di nove anni. La piccola Courtney McCracken, di Grismby, in Regno Unito, era eccitata per la nascita della sua sorellina, non vedeva l’ora di darle il ...

Non è vero che c’è un’invasione di migranti in Italia : L’ostilità verso i migranti è alimentata da notizie false e luoghi comuni, come quelli sull’invasione. Proviamo ad analizzarne quattro con l’aiuto di dati ed esperti. Leggi

Perché le società di food delivery potrebbero davvero lasciare l'Italia : Che cos'è la gig economy o l'economia dei lavoretti? L'origine è piuttosto dibattuta, ma su una cosa sono tutti concordi: le aziende della gig economy , in italiano economia dei lavoretti, da gig, ...