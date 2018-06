 “È successo proprio…” Baby Rodriguez e il permesso di soggiorno | la verità di Chechu

caffeinamagazine

: Cesare Cremonini, il mio San Siro è uno stadio sacro. Il cantautore mette a segno un grande successo sold out davan… - rtl1025 : Cesare Cremonini, il mio San Siro è uno stadio sacro. Il cantautore mette a segno un grande successo sold out davan… - emergenzavvf : Inconveniente in volo per un parapendio, con atterraggio d’emergenza in zona impervia: a recuperare il pilota ci ha… - citroenitalia : Immaginate un contrabbasso, un banjo, una viola, i membri di The Berlingos e tutto il loro successo... È incredibil… -

(Di giovedì 21 giugno 2018) Ceciliaè tornata a parlare della piccola disavventura riguardante il suodiche le è capitata durante una vacanza a Capri. Tutta ‘colpa’ del direttore di Chi Alfonso Signorini che nel corso di una diretta web da Capri, dove la sorella di Belen si trovava da alcuni giorni per partecipare a una manifestazione di sport e spettacolo insieme al fidanzato Ignazio Moser, ha rivelato per scherzo il particolare deldiscaduto, dettaglio che è stato confermato dalla stessa. “Cecilia, ma sei clandestina? Sai che se ilè scaduto devi tornare in Argentina a vendere, magari, le banane?” ha chiesto Signorini tra il serioso e il simpatico allache gli ha risposto: “Sì, lo devo rinnovare. Ma tu come fai a saperlo?”. La polizia però, come riportava l’Ansa, aveva deciso di approfondire la notizia che nel frattempo stava ...