E Cristiano Ronaldo debutta con la barba da capretta

Mondiali Russia 2018 - Amrabat attacca : 'L'arbitro ha chiesto la maglia a Cristiano Ronaldo. Cos'è un circo?' : Quattro gol in due partite, vale a dire l'intero score del Portogallo in questi Mondiali di Russia 2018 . Cristiano Ronaldo sta letteralmente trascinando la selezione campione d'Europa agli ottavi di ...

Russia 2018 - se si vuole pagare una pizza non scommettete su Cristiano Ronaldo : Volete portare a casa qualche euro grazie al mondiale russo? Non scommettete sui gol di Cristiano Ronaldo.Sembra paradossale, forse lo è davvero,ma è l'unico modo per racimolare il denaro necessario ...

Benatia va in tackle su Cristiano Ronaldo : "Buon giocatore - gli piace protestare" : I due si erano già scontrati ai quarti di Champions League, quando CR7 eliminò la Juventus con un discusso rigore al novantesimo concesso proprio per fallo di Benatia su Lucas Vazquez. E ora, dopo la seconda sconfitta inflitta dal portoghese al "suo" Marocco, il difensore dei bianconeri va ancora in tackle su Cristiano Ronaldo, stavolta sulle pagine della Gazzetta dello Sport:"Ho fatto solo due falli su di lui e c'erano, ma il ...

Mondiali 2018 Russia - Cristiano Ronaldo spiega : 'La barba? Una scommessa con Quaresma' : Sinistro, destro, calcio di punizione, rigore, colpo di testa. Cristiano Ronaldo continua a segnare in tutti i modi e a trascinare il suo Portogallo più in fondo possibile in questa Coppa del Mondo. ...

Georgina Rodriguez incinta? Dal matrimonio alla presunta gravidanza - le confessioni della fidanzata di Cristiano Ronaldo : Georgina Rodriguez parla della presunta gravidanza, che dopo una sua apparizione, era data quasi per certa dai giornali di gossip: ecco cosa ha ammesso la bellissima fidanzata di Cristiano Ronaldo Georgina Rodriguez è incita? Questa è la domanda che in molti si sono fatti, dopo l’apparizione della fidanzata di Cristiano Ronaldo ad un evento di moda spagnolo, in cui un pancino morbido le ha giocato un brutto scherzo. Il sospetto sulla ...

Classifica marcatori Mondiali 2018 : la graduatoria dei cannonieri. Cristiano Ronaldo in vetta - Diego Costa sale a 3 gol : Chi sarà il bomber dei Mondiali 2018 di calcio? Chi conquisterà la Scarpa d’Oro, il premio più ambito a livello individuale? La rassegna iridata, in programma in Russia dal 14 giugno al 15 luglio, sarà caratterizzata dai grandi scontri tra le varie Nazionali ma anche dai tanti duelli tra gli uomini più prolifici in circolazione. Si preannuncia una lotta totale tra Neymar, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi e tante altre stelle che puntano non ...

Cristiano Ronaldo e Georgina si sposano? L’anello mozzafiato : Cristiano Ronaldo sposa Georgina Rodriguez? L’anello che lascia a bocca aperta Grandi novità in vista per quanto riguarda la vita sentimentale di Cristiano Ronaldo. L’acclamatissimo campione sembra abbia fatto un altro passo nei confronti della sua meravigliosa storia d’amore con Georgina. La modella pare abbia iniziato ad indossare un anello che non può assolutamente passare […] L'articolo Cristiano Ronaldo e Georgina si ...

Russia 2018 - Cristiano Ronaldo in gol : il Portogallo si vendica del Marocco dopo 32 anni : Cristiano Ronaldo è il Portogallo. Quattro gol, tutti quelli messi a segno dai lusitani, in due gare dei Mondiali di Russia 2018: il 3-3 con la Spagna [VIDEO] e la vittoria per 1-0 sul Marocco valgono 4 punti ed una qualificazione a portata di mano per i campioni d'Europa. Ma la sfida con i nordafricani aveva un sapore particolare per i tifosi portoghesi meno giovani: 32 anni fa, giorno più giorno meno, era l'11 giugno del 1986 quando il Marocco ...

Calcio - Mondiali 2018 : Cristiano Ronaldo ancor più nella storia. Giocatore europeo con più gol in Nazionale! : Cristiano Ronaldo e la storia sono due facce della stessa medaglia. Continua ad incantare l’asso del Portogallo nei Mondiali 2018 in Russia. Un altro gol del campione del Real Madrid, il quarto in due partite, è valso alla formazione lusitana la vittoria nel gruppo B ed una qualificazione agli ottavi di finale che si avvicina. 85 – Cristiano #Ronaldo ha ora segnato più gol con la Nazionale di qualsiasi altro Giocatore europeo nella ...

Ma Cristiano Ronaldo non sarà mai come Garrincha : Cristiano Ronaldo batte il Marocco 1-0. Il resto del Portogallo fa da contorno, illuminato dal carisma del suo fuoriclasse. Quattro reti in due partite, miglior realizzatore europeo di tutti i tempi con la maglia di una nazionale (85 gol).Un fenomeno di classe e di potenza, uno che non sgarra nell'alimentazione (riso, pollo e acqua minerale), che coltiva quotidianamente il proprio fisico, che segna in tutti i modi, di testa, su rigore, su ...

Mondiali 2018 - Portogallo-Marocco 1-0 : sentenza Cristiano Ronaldo : MOSCA - È in arrivo un'altra notte di pensieri, incubi e insonnia per il capitano dell'Argentina Leo Messi , 'sbeffeggiato' da Cristiano Ronaldo che - dopo la tripletta segnata alla Spagna nel 3-3 ...

Mondiali Russia 2018 - Cristiano Ronaldo batte Puskas e domina la classifica dei social media : Nessuno come CR7. Il portoghese domina la classifica cannonieri del Mondiale con 4 gol e supera Puskas per numero di reti con la maglia della Nazionale per un europeo , 85, . L'ultimo, quello segnato ...

VIDEO Portogallo-Marocco 1-0 - gli highlights della partita : decide Cristiano Ronaldo con un colpo di testa : Il Portogallo ha sconfitto il Marocco per 1-0 ai Mondiali 2018 di calcio. A decidere l’incontro è stato il solito Cristiano Ronaldo con un colpo di testa al 4′: cross di Moutinho, il fenomeno lusitano ha incornato al meglio e ha risolto la sfida. I Campioni d’Europa hanno poi sofferto contro i Leoni dell’Atlante che hanno fatto la partita ma che non sono riusciti a trovare la via del gol. Di seguito il VIDEO con li ...

