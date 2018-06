Donna scomparsa nel Varesotto | ricerche in corso

Indonesia - una Donna scomparsa ritrovata nell'addome di un pitone gigante : In Indonesia , una donna di 54 anni, Wa Tiba,è uscita dalla sua casa alle 19 di sera senza più fare ritorno. Gli abitanti del villaggio di Persiapan Lawela, che si trova sull'isola di Mun, dove la donna viveva, si sono dati da fare per ritrovarla. L'amara scoperta è stata fatta nel frutteto della sua casa, dove si aggirava un serpente di sette metri [VIDEO], che sembrava contenere nel suo addome il corpo di una persona. A circa trenta metri da ...

Donna scomparsa a Cisano sul Neva : ricerche in corso : Sono in atto le ricerche di una Donna scomparsa ieri mattina presta da Cisano sul Neva . La Donna di 81 ani di origini russe non parla italiano e soffre di alzheimer. i parenti dopo aver tentato di ...

Trovata a Gignod la Donna scomparsa sulla collina di Aosta : E' in buone condizioni la donna di circa 40 anni scomparasa ieri pomeriggio da Entrebin, sulla collina di Aosta . La donna , che è stata affidata alle cure del pronto soccorso, dice di non ricordare ...

Brescia : Donna scomparsa da domenica - fermato il marito : Brescia - Non si hanno notizie da domenica scorsa di una donna , una 29enne marocchina di 29 anni, madre di due figli, uno di tre e l’altro di nove anni. La scomparsa sarebbe avvenuta nella serata di domenica e la polizia ha posto in stato di fermo il marito , un uomo di 21 anni più grande di lei. La coppia viveva separata ormai da tempo, ma secondo la Procura di Brescia sarebbe stato proprio lui ad uccidere la donna e ad occultarne il ...

