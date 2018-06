Don Matteo 10 seconda puntata | trama e anticipazioni 21 giugno 2018

Matteo Salvini dalla guardia di finanza rilancia il conDono : "Chiudere da subito tutte le cartelle esattoriali di Equitalia per cifre inferiori ai 100 mila euro, per liberare milioni di italiani incolpevoli ostaggi e farli tornare a lavorare, sorridere e pagare le tasse". Lo dice il ministro dell'Interno Matteo Salvini. "Ora tocca al governo - aggiunge - semplificare il sistema fiscale e ridurre le tasse".Il ministro dell'Interno ha partecipato alle celebrazioni del 224° anniversario della Fondazione ...

Matteo Salvini : "Tanti Comuni - anche di sinistra - mi chieDono il censimento dei rom" : "Assolutamente sì". Così il vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini risponde ai giornalisti che chiedono se sia tutto a posto con il premier Giuseppe Conte e il vicepremier Luigi Di Maio sulla sua proposta di un censimento dei rom. E, in particolare con Conte, specifica che "tutto quello che facciamo è in sintonia".Salvini aggiunge che "ci sono tanti Comuni che mi stanno scrivendo, chiedendo di poter partire, ...

Nino Frassica/ "Don Matteo 12? Gireremo in Puglia" : la gaffe (Con il cuore nel nome di Francesco) : Nino Frassica, l'attore ha fatto della solidarietà un vero e proprio stile di vita per lui. Cosa racconterà stasera sul palcoscenico di Rai Uno? (Con il cuore nel nome di Francesco)(Pubblicato il Tue, 19 Jun 2018 22:11:00 GMT)

Matteo Salvini ci porta a un passo dalle leggi razziali : e gli italiani lo applauDono pure : L'innovativa iniziativa di Matteo Salvini, peraltro, non ha nulla di nuovo e risale a circa 90 anni fa: proprio poco prima dell'introduzione delle leggi razziali, il regime fascista censì gli ebrei italiani presenti sul territorio nazionale e quello strumento apparentemente innocuo venne poi utilizzato per fare rastrellamenti di massa e avviare gli ebrei alla deportazione. Nulla di nuovo sotto il sole, dunque, Salvini altro non fa che riproporre ...

Analisi Auditel : La serata di giovedì 14 giugno fra Vuoi scommettere e l'eterno Don Matteo : La serata parte con la curva blu del Tg1 che scorre nettamente al comando nei pressi della linea del 25% di share, mentre la curva arancione del Tg5 scorre fra il 15 ed il 20% di share fra cali e risalite. La curva nera del Tg La7 scorre poco sopra la soglia del 5%, con quella rossa del Tg2 che poi tocca il 10% di share. Nell'access time vediamo la curva blu di Techetechetè al comando fin verso il 20% di share (in solitaria) con la linea di ...

Ascolti tv - Vuoi scommettere? chiude battendo la replica di Don Matteo 10 : L’ultima puntata dello show ‘Vuoi scommettere?’ su Canale 5 ha vinto la gara degli Ascolti nel prime time del 14 giugno con 3.211.000 (share 16.34%). Ascolti tv prime time Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti battono dunque la replica di ‘Don Matteo 10’ su Rai1: precisamente la fiction con Terence Hill e Nino Frassica è stata vista da 2.970.000 (share 14.5%). Bene su Rai3 il film ‘Il segreto dei suoi ...

Ascolti TV | Giovedì 14 giugno 2018. Hunziker non va oltre il 16.3% - Don Matteo in replica 14.5%. L’apertura dei Mondiali al 20.4% - Russia-Arabia Saudita 29.8% : Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti Su Rai1 la fiction in replica Don Matteo - in onda dalle 21.30 alle 23.47 – ha conquistato 2.970.000 spettatori pari al 14.5% di share. Su Canale 5 l’ultima puntata di Vuoi Scommettere? - in onda dalle 21.16 alle 00.8 – ha raccolto davanti al video 3.211.000 spettatori pari al 16.3% di share. Su Rai2 l’esordio della seconda stagione di MacGyver ha interessato 811.000 spettatori pari ...

Ascolti TV | Giovedì 14 giugno 2018. Hunziker non va oltre il 16.3% - Don Matteo in replica 14.5% : Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti Su Rai1 la fiction in replica Don Matteo ha conquistato 2.970.000 spettatori pari al 14.5% di share. Su Canale 5 l’ultima puntata di Vuoi Scommettere? ha raccolto davanti al video 3.211.000 spettatori pari al 16.3% di share. Su Rai2 l’esordio della seconda stagione di MacGyver ha interessato .000 spettatori pari al % di share. Su Italia 1 The Divergent Series: Allegiant ha intrattenuto .000 ...

Ascolti tv ieri - Don Matteo 10 vs Vuoi Scommettere? | Dati Auditel 14 giugno 2018 : Ecco gli Ascolti tv di ieri, 14 giugno 2018. A duellare per aggiudicarsi la vittoria della prima serata sono stati: Don Matteo 10 su Rai 1, l’ultima puntata di Vuoi Scommettere? su Canale 5 e Italia vs Francia su La7. Ebbene sì sulla Rete di Urbano Cairo, visto l’inizio dei Mondiali di Russia 2018, è stata riproposta l’ultima partita dei Mondiali del 2006 in cui la Nazionale azzurra divenne Campione del mondo. Chi ha avuto la ...

Don Matteo 10/ Anticipazioni 14 giugno - video : l'addio del Capitano Giulio Tommasi (Replica) : Don Matteo 10 torna in onda oggi, giovedì 14 giugno, con le replica della decima stagione: "La colpa" e "Colpi proibiti" sono i titoli degli episodi odierni.(Pubblicato il Thu, 14 Jun 2018 19:50:00 GMT)

Don Matteo in replica - il 14 giugno si riparte dalla puntata con Belen Rodriguez : Il 2018 ha visto il successo dell’undicesima e ultima stagione e un Terence Hill sempre più mattatore ma Don Matteo viene apprezzato dal pubblico anche quando è in replica (anche se si parla di una possibile dodicesima annata). Giovedì 14 giugno in prima serata su Rai1 il prete detective in bicicletta per antonomasia del piccolo schermo torna a popolare la tv: la Rai ripropone quindi gli episodi più recenti delle avventure dello sportivo ...

Belen Rodriguez in Don Matteo 10 - al via le repliche su Rai1 : anticipazioni episodi 14 giugno : Belen Rodriguez in Don Matteo 10 è la prima guest star della decima stagione. Stasera, Rai1 manderà in onda le prime repliche di una delle fiction italiane più amate. Gli episodi si aggiungono a quelli già attualmente trasmessi in daytime da lunedì al venerdì. La decima stagione rappresenta anche l'ultima con il popolare personaggio del Capitano Giulio Tommasi. L'attore Simone Montedoro ha infatti lasciato il cast della serie dopo cinque ...

Don Matteo 10/ Anticipazioni 14 giugno - video : Belen Rodriguez guest star! (Replica) : Don Matteo 10 torna in onda oggi, giovedì 14 giugno, con le replice della decima stagione: "La colpa" e "Colpi proibiti" sono i titoli degli episodi odierni.(Pubblicato il Thu, 14 Jun 2018 14:23:00 GMT)

Don Matteo 10/ Anticipazioni 14 giugno : “La colpa” e “Colpi proibiti” (Replica) : Don MATTEO 10 torna in onda oggi, giovedì 14 giugno, con le replice della decima stagione: "La colpa" e "Colpi proibiti" sono i titoli degli episodi odierni.(Pubblicato il Thu, 14 Jun 2018 10:41:00 GMT)