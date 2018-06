Don Biancalani | il prete dei “migranti in piscina” | “Non si lasciano in mezzo al mare

Don Biancalani su Fb mette il governo sul gommone : Un post provocatorio pubblicato da don Massimo Biancalani , il sacerdote più volte finito alla ribalta della cronaca dopo una foto pubblicata la scorsa estate che ritraeva in piscina i migranti da ...

Laura Boldrini - il vergognoso comizietto in chiesa con il prete pro-immigrati Don Biancalani : Un gesto che ha irritato e non poco il vescovo locale, Fausto Tardelli , che da tempo chiede, senza riuscirci, a don Massimo di tenere la politica fuori dalle mura della chiesa .

Don Biancalani : 'Con Boldrini nessun incontro politico - solo parole esperte sul problema dell'immigrazione' : ... soprattutto in questo frangente storico, che come dice il magistero della chiesa dal Concilio in poi fino a Papa Francesco che "la politica è una delle forme più alte della carità" , Evangelii ...