DOGMAN La parabola violenta e dolente del duello tra uomo e spazio

ilsussidiario

(Di giovedì 21 giugno 2018) Il film di Matteo Garrone prende un fatto di cronaca e ne trae un dramma sociale e intimo centrato su un contrasto insanabile tra relazione e reazione. La recensione di EMANUELE RAUCO(Pubblicato il Thu, 21 Jun 2018 06:12:00 GMT)End of Justice: nessuno è innocente/ Il film cucito su Denzel Washington per riflettere sull'onestà, di R. BernocchiQUELLO CHE NON SO DI LEI/ Il film incompiuto che vive nella testa dello spettatore, di E. Rauco