Divieto di circolazione e di sosta a Cividale

Germania : ad Amburgo scatta il primo Divieto di circolazione per le auto diesel : Il divieto scatterà dal prossimo 31 maggio e sarà il primo di questo tipo in tutta la Germania Il 31 maggio 2018 Amburgo diventerà la prima città tedesca a vietare la circolazione dei veicoli diesel. Per il momento il provvedimento sarà limitato a solo due strade della città e interesserà le vetture omologate euro 5 o anteriori, ma questa decisione si presenta come un importantissimo precedente che potrebbe spianare la strada ad una decisione di ...