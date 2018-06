Distribuito sul Samsung Galaxy S9 l’aggiornamento di giugno | come si prospetta?

optimaitalia

: Domani #Repubblica non sarà in edicola né in formato digitale sul tablet in segno di solidarietà per la drammatica… - repubblica : Domani #Repubblica non sarà in edicola né in formato digitale sul tablet in segno di solidarietà per la drammatica… - OptiMagazine : Distribuito sul #SamsungGalaxyS9 l'aggiornamento di giugno: come si prospetta? - _Lale82_ : RT @SimoDeMeuron: Quando Dio ha distribuito l’autostima io ero chiaramente sul divano, a bere birra e a guardare le repliche di Friends. Me… -

(Di giovedì 21 giugno 2018) Un buon momento per ilS9, da quest'oggi reduce dall'aggiornamento di, con serie firmware G960FXXS1BRF3, CSC G960FOXM1BRE3, changelist 13602611 e date build risalente all'11, sempre del mese corrente. Potete iniziare a scaricare il pacchetto via OTA (se non è ancora arrivato, vedrete sarà questione di minuti, o di poche ore), oppure collegando il dispositivo a Smart Switch (al più, sarà anche possibile optare per l'installazione manuale, avvalendovi del tool Odin, sempre che abbiate ben chiari i passaggi da seguire, ed i rischi incontro a cui correreste nel caso commetteste anche il ben che minimo errore).Non una release cruciale dal punto di vista della sicurezza, visto che questa patch specifica è circoscritta alla correzione di 5 vulnerabilità critiche, e di poche altre cose. Neanche a dirvelo, l'aggiornamento in questione si rivolge aiS9 no ...