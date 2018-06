Disability Pride | lavori in corso | per la prima volta a Roma

“Liberi di Fare” : un’altra tappa verso il Disability Pride Italia : Mobilitarsi a livello nazionale per sensibilizzare le istituzioni ed esortarle a garantire un pieno diritto all’assistenza personale per le persone disabili. Questo è lo scopo della manifestazione “Liberi di Fare”, che si svolgerà tra l’8 e il 10 giugno in 14 piazze Italiane, con eventi sincronizzati. Quest’anno, “Liberi di Fare” può contare su un partner di eccellenza per trasmettere al meglio il suo messaggio: la Onlus Disability Pride, ...