Diritti tv | Tim sarebbe pronta ad un’azione legale contro Sky e Perform

Diritti Tv Serie A 2018 - 2021 - Lega risponde alle dichiarazioni di ad Tim Genish : La Lega Serie A, in riferimento alle dichiarazioni odierne rilasciate da Amos Genish, Amministratore DeLegato di TIM, osserva e ricorda che nel corso dell’ultimo anno ha sollecitato il mercato in modo trasparente e pro competitivo, con Inviti a offrire rivolti a tutti gli operatori potenzialmente interessati, sottoponendo agli stessi ogni possibile forma di offerta e pacchetto di Diritti audiovisivi. Infatti, la Lega Serie A ha dapprima ...

Diritti tv - Rai pronta a presentare ricorso contro l’ultimo bando della Lega : L'emittente statale starebbe lavorando ad un ricorso nei confronti del bando della Lega Serie A per i Diritti tv del prossimo triennio, dal 2018 al 2021. L'articolo Diritti tv, Rai pronta a presentare ricorso contro l’ultimo bando della Lega è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Vincenzo Onorato : "Con la Cociancich primo passo verso i Diritti dei marittimi" : "Un piccolo, ma significativo passo in avanti sulla strada di un ripristino della legalità nel settore marittimo italiano e della tutela dei diritti dei marittimi italiani". Così Vincenzo Onorato ha ...

Diritti tv Serie A : siamo al rush finale - le ultime novità : Diritti tv Serie A, continua la bagarre in vista della prossima stagione calcistica, le varie parti proseguono nelle trattative serrate ultime ore di trattative per i Diritti tv della Serie A. Negli uffici milanesi della Lega calcio c’è stato un incontro – durato circa un’ora- tra l’ex numero uno di Infront Italia Marco Bogarelli, che sta lavorando al fianco di Mediapro, con i rappresentanti della Serie A, il presidente ...

Diritti tv - ultime ore di trattative : ultime ore di trattative private per i Diritti tv della Serie A. In mattinata si è presentato negli uffici della Lega l’ex n.1 di Infront Italia Marco Bogarelli, che sta lavorando al fianco di Mediapro, accompagnato dai legali del gruppo spagnolo. E’ durato circa un’ora l’incontro con i rappresentanti della Serie A, il presidente Miccichè, l’ad Brunelli, l’avv. Nicoletti e l’ad di Infront De Siervo. ...

Diritti tv - anche Tim e Italia Way interessate alle trattative private : Con le de aziende si ricompone il gruppo che aveva già manifestato interesse alla prima asta nei confronti dei Diritti tv per la Serie A dal 2018 al 2021. L'articolo Diritti tv, anche Tim e Italia Way interessate alle trattative private è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Diritti Tv Serie A 2018 - 2021 - anche TIM e Italia Way sondano asta per trattative private : anche TIM e Italia Way srl hanno manifestato interesse alla Lega Calcio di Serie A per partecipare alle trattative private in vista dell'asta sui Diritti 2018-21 e hanno avuto oggi incontri con i rappresentanti della Lega e di Infront. La presenza di Tim e Italia Way accanto a quella di Sky, Mediaset e Perform (che hanno avuto ieri i primi incontri one-to-one) ricompone totalmente la pattuglia dei soggetti che si erano presentati a gennaio con ...

Diritti tv - la Lega incontra Sky - Perform e Mediaset : oggi tocca a Tim : Gli incontri con i manager Sky, Mediaset e Perform hanno aperto ieri il primo giro di colloqui dei rappresentanti della Lega Serie A per i Diritti tv L'articolo Diritti tv, la Lega incontra Sky, Perform e Mediaset: oggi tocca a Tim è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Diritti Tv Serie A 2018 - 2021 - MediaPro : «Risoluzione illegittima - pronti a vie legali» : MediaPro ha accolto con estremo disappunto la lettera della Lega Serie A del 28 maggio dopo che l'Assemblea ha votato all'unanimità la risoluzione del contratto degli spagnoli, e questa mattina dovrebbe essere arrivata, a quanto apprende l'Adnkronos, alla Lega A e a Infront, una lettera via pec, nella quale ne contesta integralmente il contenuto. Il gruppo iberico si era aggiudicato il bando da intermediario per i Diritti TV della Serie A ...

Diritti tv - Mediapro attacca la Lega : «Risoluzione illeggittima» : Gli spagnoli attaccano: "La decisione di risolvere il contratto con Mediapro presa dalla Lega di A è illegittima" L'articolo Diritti tv, Mediapro attacca la Lega: «Risoluzione illeggittima» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Diritti tv - Sky e BT in vantaggio per gli ultimi due pacchetti della Premier : La Premier League sarebbe pronta a vendere gli ultimi due pacchetti di Diritti tv per il 2019/22 a Sky e BT Sport L'articolo Diritti tv, Sky e BT in vantaggio per gli ultimi due pacchetti della Premier è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Unisa - venerdì ultimo appuntamento con il corso sulla 'Protezione dei Diritti fondamentali nello spazio giudiziario europeo" : E' importantissimo parlare di un tema, come quello delle discriminazioni e violenze su donne e minori che, anche alla luce dei frequenti e drammatici fatti di cronaca, necessita del confronto ...

Premier League regina dei Diritti tv : l'ultima in classifica guadagna più della Juventus : La Premier League è il campionato più ricco d'Europa e anche il 2017-2018, per quanto concerne i diritti tv, ha confermato la sua potenza. I 20 club della Serie A inglese, infatti, hanno incassato la ...

Diritti tv - la Premier League sbanca il jackpot : l'ultima in classifica guadagna più della Juve : Ripartizione equilibrata nel campionato inglese: dal Manchester United al Wba in classifica c'è uno scarto di "soli" 63 milioni