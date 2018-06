huffingtonpost

DIFESA A OLTRANZA - Di Maio davanti ai malumori dei parlamentari M5s: 'Ascolto consigli, non piagnistei'

(Di giovedì 21 giugno 2018) Si presenta a tarda seraai deputati e ai senatori che lo hanno atteso tutto il pomeriggio perché "questa volta Luigi non può non essere presente all'assemblea", hanno detto in tanti a metà giornata. Disa che non riceverà applausi scroscianti. Il terreno non è amico come un tempo. Quindi va subito sulla difensiva e lascia poco spazio a chi, come Elena Fattori, chiede di modificare il regolamento e lo statuto grillino. "Siamo qui per cambiare il Paese, non il Movimento", sono le prime parole del capo politico. E poi ancora: "Ho sempre cercato di ascoltare mai consigli, non i piagnistei". Un'altra stilettata verso i più i critici, perché le voci deiora che tutte le caselle delle commissionisono al completo e tutti gli incarichi sono stati distribuiti, sono arrivate anche a lui.I nervi nel mondo ...