Diabete in età giovanile | la nuova campagna di Ads Italia Onlus

Diabete : ecco come le diete vegetariane aiutano a migliorare la salute : Le persone che soffrono di Diabete hanno una probabilità fino a 4 volte maggiore di morire a causa di malattie cardiovascolari rispetto a coloro che non hanno il Diabete. Ora i ricercatori del Physicians Committee for Responsible Medicine hanno riesaminato 9 studi di controllo randomizzati che valutavano l’efficacia delle diete vegane e vegetariane per i pazienti affetti da Diabete. I risultati dimostrano che le diete vegetariane migliorano il ...

Diabete : ecco qual è la dieta che fa aumentare il rischio di un rapido innalzamento della glicemia : Il digiuno intermittente, cioè il regime alimentare che prevede un giorno di digiuno ogni due per perdere peso, può influire sul funzionamento dell’insulina e aumentare il rischio di Diabete. A questo conclusione è giunto uno studio presentato a Barcellona al Congresso dell’European Society of Endocrinology (Ece 2018) da ricercatori dell’università di San Paolo del Brasile. Nel corso della ricerca sono stati analizzati gli ...

Grassi ‘cattivi’ nella dieta innescano Diabete : Rimini, 16 mag. (AdnKronos Salute) – Dal burro alla carne rossa, passando per gli oli di palma e cocco, troppi Grassi ‘cattivi’ nella dieta aumentano il rischio di diabete. Dal 27.esimo congresso in corso a Rimini, la Società italiana di diabetologia scende in campo con un position paper sui Grassi alimentari. Nero su bianco, gli esperti danno le istruzioni per l’uso, per scegliere i Grassi amici della salute e per ...

ALLARME SICILIA/ Regione con più morti in Italia : urge ritorno alla dieta mediterranea : DIABETE, allaRME SICILIA: emergenza in Regione, leader in Italia per morti. Fast-food privilegiati rispetto alla dieta mediterranea e scarsa attività fisica tra i motivi.

Dieta - pochi carboidrati contro Diabete di tipo1 : lo studio : Tenere sotto controllo il diabete di tipo 1, assumendo pochi carboidrati nella Dieta. Lo sostiene uno studio pubblicato sulla Rivista Pediatrics.