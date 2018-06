: Migranti, Emmanuel Macron: 'Populisti in Europa come la lebbra '. Luigi Di Maio: “Offensivo e ipocrita” - fanpage : Migranti, Emmanuel Macron: 'Populisti in Europa come la lebbra '. Luigi Di Maio: “Offensivo e ipocrita” - demian_yexil : RT @valy_s: #Macron “i populisti in Europa come la LEBBRA” Disse quello che ha tentato,con #Merkel, di chiudere le loro frontiere interne.… - CiaoGrosso : RT @valy_s: #Macron “i populisti in Europa come la LEBBRA” Disse quello che ha tentato,con #Merkel, di chiudere le loro frontiere interne.… -

"I populistid'Europa? Le parole di Macron sono offensive e fuori luogo". Così il ministro Di. "La veraè l'ipocrisia di chi respinge gli immigrati ae vuole farci la morale sul diritto sacrosanto di chiedere una equa ripartizione dei migranti. La solidarietà o è europea o non è", scrive su Twitter. "Gli insulti di Macron non mi toccano, mi danno forza-il tweet di Salvini-sto lavorando per bloccare il traffico dei clandestini nel Mediterraneo. C'è chi parla e chi fa. Bacioni".(Di giovedì 21 giugno 2018)