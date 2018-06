Di Maio | debito pubblico cala con flat tax e reddito cittadinanza

Di Maio : Riduzione debito pubblico coerente con programma governo : La Riduzione del debito pubblico considerata prioritaria dal ministro dell'Economia Giovanni Tria non è in contraddizione con il programma del governo Movimento 5 Stelle-Lega.

Riforma Pensioni 2018/ Di Maio e il nodo ‘coperture’ per la Quota 100 : problemi sul debito (ultime notizie) : Riforma Pensioni Governo Conte. Quota 100, le perplessità che Di Maio deve affrontare. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Sun, 03 Jun 2018 11:16:00 GMT)

Savona : "impossibile default del debito italiano"/ Video - "Di Maio mi disse di voler uscire dall'euro" : Savona : "impossibile default del debito pubblico italiano", le parole del candidato ministro all'Economia del governo M5s-Lega 'stoppato' da Sergio Mattarella(Pubblicato il Wed, 30 May 2018 16:12:00 GMT)

Governo - Di Maio : 'Giuseppe Conte premier' - Salvini : 'Ridurremo il debito con la crescita' : Il nodo del ministero dell'Economia - Lo scenario che sta montando intorno al Governo Lega-M5s, non rasserena il Capo dello Stato che ora intende vagliare con cautela la composizione della squadra di ...

Governo - Luigi Di Maio : 'Conte premier' - Salvini : 'Ridurremo il debito con la crescita' : Puntiamo a far crescere l'economia italiana per ridurre il debito a fronte di politiche fallimentari". Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini . 21 mag 18:34 Salvini : faremo crescere Paese ...

Salvini e Di Maio sbagliano conti : 100 miliardi di debito in più (e Draghi non può cancellarlo) : Ammontano a oltre 340 miliardi di euro (e non 250) i titoli di Stato dell'Italia detenuti dalla Banca centrale europea, accumulati tramite il programma di acquisti (Pspp) lanciato dal 2015. Lo dicono i dati della stessa Banca...