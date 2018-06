Migranti - telefonata Merkel-Conte 'Bozza Ue sarà accantonata'. Scontro Macron-Di Maio. E scoppia il caso Lifeline : ROMA. Uno Scontro permanente, quello tra Matteo Salvini e le Ong impegnate nel salvataggio di Migranti al largo delle coste libiche. Oggi va in scena un nuovo attacco, contro l'Ong Lifeline. Sul piano ...

Di Maio contro Macron : “Ipocrita!”/ Dalla Francia era partito l'attacco : “Populisti in Europa come la lebbra” : Di Maio contro Macron: “Ipocrita! Così ci offende”. Era partito Dalla Francia però l'attacco: “Populisti in Europa come la lebbra”. Alta tensione sull'asse Roma-Parigi. Le ultime notizie(Pubblicato il Thu, 21 Jun 2018 18:36:00 GMT)

Scontro tra Macron e Di Maio. Il presidente francese : "Populisti come la lebbra". Il vicepremier : "Offensivo e ipocrita su Ventimiglia" : Emmanuel Macron torna a difendersi dalle accuse di inazione sull'accoglienza dei migranti e tuona contro la "lebbra" populista in Europa. "Li vedete crescere come una lebbra, un po' ovunque in Europa, in Paesi in cui credevamo fosse impossibile vederli riapparire. I nostri amici vicini dicono le cose peggiori e noi ci abituiamo! Fanno le peggiori provocazioni e nessuno si scandalizza di questo", ha dichiarato chiudendo il suo intervento a ...

M5s - Fico contro Di MaioRaggi a processo - caos RomaGrillo contro lo strapotere di Salvini : Crescono i malumori nel Movimento 5 Stelle per lo "strapotere" di Matteo Salvini e a Roma la sindaca è sempre più in bilico Segui su affaritaliani.it

Rai - Di Maio contro i raccomandati : «Nuovi vertici sganciati dalla politica». A breve - la prova dei fatti : Luigi Di Maio La prova dei fatti arriverà a breve. E, a quel punto, le parole conteranno poco. Con l’ormai prossimo rinnovo dei vertici Rai (l’attuale governance scadrà a fine giugno), il governo Lega-M5S dimostrerà se intende cambiare registro o seguire le logiche della lottizzazione che – più o meno esplicitamente – hanno guidato le nomine del servizio pubblico anche nel recente passato. Su questo aspetto, il ...

Di Maio : “Censiremo i raccomandati nella pubblica amministrazione - controlli anche in Rai” : «Ci sono altri censimenti politici da fare, innanzitutto sui raccomandati nelle aziende dello Stato. anche alla Rai, ad esempio. Nessuna azione intimidatoria, ma se c’è governo del cambiamento, bisogna cambiare il fatto che i furbi hanno superato gli altri». ...

Ilva - incontro tra Di Maio e le parti. Volta buona? : Luca Caporilli, uno dei più stretti collaboratori del costruttore Parnasi, sta parlando con gli inquirenti -

Rom - Di Maio : “Il censimento da fare è quello sui raccomandati della pubblica amministrazione. Controlli anche in Rai” : Non censire i rom ma i raccomandati della pubblica amministrazione. anche quelli in Rai. È in questo modo che Luigi Di Maio risponde a Matteo Salvini. E lo fa nello studio di Porta a Porta. “Ci sono altri censimenti politici da fare: il primo è quello dei raccomandati della Pa e tra questi anche quelli che ci sono in questa azienda, la Rai”, ha detto il vicepremier a Bruno Vespa. Aggiungendo: “Nessuna azione intimidatoria però ...

Ilva - gli ambientalisti dopo l’incontro con Di Maio : “Ci ha ascoltato. Ora non faccia come il Pd e mantenga le promesse” : “Ascoltandovi, vedo la mia gente, perché anche io vengo dalla Terra dei fuochi. Leggeremo tutte le carte sull’Ilva, sarete parte della decisione che prenderemo”. Queste le parole del ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio, nel corso dell’incontro con le associazioni ambientaliste di Taranto. Intenzioni e parole che però non sembrano bastare alle diverse realtà incontrate dal ministro, deluse ...

Ilva - incontro ArcelorMittal-Di Maio : "Avanti approfondimenti" : MILANO - L'incontro con il ministro dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio, sul futuro dell'Ilva 'è stato un buon incontro'. Così Lakshmi Mittal il ceo di Arcelor Mittal al termine del tavolo. Il ...