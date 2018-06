Di Maio ai suoi | Ascolto consigli non piagnistei

Lavoro : Polverini - su riders Di Maio torna su suoi passi e apre tavolo con aziende : ... come auspichiamo noi di Forza Italia, potrebbe essere affidato il compito, più complesso ed impegnativo, di definire una nuova cornice di tutele e diritti per i lavoratori dell'economia digitale e ...

Governo Conte - ecco i ministri e chi sono : da Di Maio e Salvini e ai suoi fedelissimi Bonafede agli “istituzionali” come Moavero. Poi il prof di educazione fisica e il generale : Alla Farnesina un montiano che iniziò con Ciampi, Moavero Milanesi. All’Economia un eurocritico vicino a Brunetta. All’Ambiente il generale dei forestali della Terra dei Fuochi. Fino ai grillini della prima ora che guideranno ministeri “pesanti” come la Giustizia (Bonafede) e le Infrastrutture (Toninelli). E poi i due leader che volevano fare il presidente del Consiglio e saranno invece vice: Luigi Di Maio e Matteo ...

Non solo sport. Partorito il Governo. Torna il prof Conte - con Salvini e Di Maio 'suoi' vice primi ministri. : LA CRONACA DAL DIVANO . Il governo oggi non c'è, domani pure. Quanto ci piacerebbe interpellare i nostri maestri. Come quel Niccolò , segretario fiorentino, fondatore della scienza politica, e che di codesti soggetti , forse, mai ha visto , neppure, l'ombra. E del resto dove li si poteva andare a cogliere se non qui, nel Belpaes e, che quando s'agita scuote l'albero d'...

L'estrema offerta su Savona - poi Di Maio confida ai suoi : "Forse ci hanno fregato - ma..." : Sono le quattro del pomeriggio di un afosissimo mercoledì romano. Luigi Di Maio lascia il refrigerio dell'aria condizionata, esce dalla Camera e si infila in macchina. Va al Quirinale. Un colloquio informale, brevissimo. Un quarto d'ora o poco più. È subito chiaro che il capo politico del Movimento 5 stelle ha portato al presidente della Repubblica una proposta, un'idea per ritornare a 72 ore fa, riavviare il treno del ...

Perché Berlusconi è immortale e Salvini e Di Maio sono i suoi eredi : ... che si traduce nella sua candidabilità, Formiche.net ha parlato con Massimiliano Panarari , docente della Luss Guido Carli, consulente di comunicazione politica e pubblica, e specialista di scienza ...

Di Maio rassicura i suoi eletti : "Alle prossime elezioni le liste resteranno le stesse" : In modo così chiaro non lo ha detto mai e il momento di annunciare la deroga al limite dei due mandati ormai è arrivato. Quindi, alla fine di una delle giornate più lunghe dopo il 4 marzo, alla luce del fallimento relativo alla creazione di un governo politico, la rassicurazione che tanti parlamentari M5s volevano ascoltare è stata comunicata. "Visto che la legislatura praticamente non è iniziata - ha detto ...

Luigi Di Maio suona la carica ai suoi : "Non siamo dei poltronari - parliamo ai cittadini nelle piazze e in tv" : "Dicono che siamo dei poltronari. Che abbiamo mirato al potere a tutti i costi. È un'accusa che mi fa sorridere, perché se avessimo voluto le poltrone avremmo potuto accettare di fare un contratto con Berlusconi e avremmo avuto le 'nostre' poltrone al governo. E adesso vedremo chi sono i poltronari. Prepariamoci anche alla battaglia sui vitalizi, il primo risultato che possiamo portare a casa". È questo uno dei passaggi ...

Di Maio ai suoi : “Verso esito positivo. Non rinneghiamo nostre battaglie - loro riconoscano problemi : da precari a Fornero” : “Credo che nella prossima settimana possa esserci un esito positivo nella direzione che stiamo seguendo”. Ottimista, ma anche preoccupato di riuscire a far capire ai suoi tutte le mosse che sta portando avanti. Perché, ne è consapevole, in questo momento la compattezza può fare la differenza. Luigi Di Maio, al termine del mandato esplorativo di Roberto Fico, ha convocato un’assemblea congiunta con tutti i parlamentari 5 stelle ...

Di Maio ai suoi : “Verso esito positivo. Non rinneghiamo battaglie - loro prendano atto problemi : da precari a Legge Fornero” : “Credo che nella prossima settimana possa esserci un esito positivo nella direzione che stiamo seguendo”. Ottimista, ma anche preoccupato di riuscire a far capire ai suoi tutte le mosse che sta portando avanti. Perché, ne è consapevole, in questo momento la compattezza può fare la differenza. Luigi Di Maio, al termine del mandato esplorativo di Roberto Fico, ha convocato un’assemblea congiunta con tutti i parlamentari 5 stelle ...

Governo - Martina : “Da Di Maio parole nette e chiare”. E ai suoi dice : “Basta hashtag - dobbiamo fare la nostra parte” : “Da Di Maio ho apprezzato le parole nette e chiare con cui ha chiuso la Lega. Se il rischio è di consegnare il Paese a delle derive pericolose, è necessario che il Pd faccia la sua parte. dobbiamo essere all’altezza di questo passaggio molto complesso e ragionare come comunità”. Così il segretario reggente Maurizio Martina intervenendo al corteo dell’Anpi. “Ora il mio suggerimento è di abbandonare gli hashtag. Se mi ...

Il M5s ha truffato i suoi elettoriIl programma cambiato da Di Maio Nato - euro e... Le modifiche segrete : Ahi. Di Maio ha fatto sparire il programma votato dagli iscritti e l’ha sostituito in segreto con uno diverso e non votato da nessuno. Venti pdf scovati dal Foglio riscrivono la storia del M5s (e mettono nei guai il capo grillino) Segui su affaritaliani.it

Governo - Di Maio : “Salvini? Non aspetto suoi comodi. Tra qualche giorno chiudo il forno della Lega” : “Salvini? Io aspetto qualche altro giorno, ma poi uno di questi forni (Lega e Pd, ndr) si chiude, perché non stiamo ad aspettare i comodi di chi deve fare le campagne elettorali sulla pelle degli italiani”. E’ il messaggio rivolto dal leader del M5S, Luigi Di Maio, al capo della Lega, Matteo Salvini, nel corso di Otto e Mezzo (La7). Di Maio, che si riferisce alle dichiarazioni del leader del Carroccio sulle elezioni regionali ...