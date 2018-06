: #M5S Firme contro Di Maio per rifare le regole dei gruppi 5 Stelle [LEGGI - fattoquotidiano : #M5S Firme contro Di Maio per rifare le regole dei gruppi 5 Stelle [LEGGI - giornalettismo : Tra i parlamentari #M5S c'è chi vuole modificare lo statuto dei gruppi per togliere potere a #DiMaio - serracchiani : @dariodivico I gruppi di lavoro del Pd alla Camera e al Senato hanno sempre avuto la stessa posizione sui riders: n… -

"Adesso dobbiamo fare ie cambiare il Paese, siamo al governo e ili fanno anche i parlamentari che devono lavorare nelle commissioni e approvare le leggi". Lo afferma all'assemblea congiunta dei parlamentari M5S il leader del Movimento e vice premier Luigi Di. "Voglio ascoltare i consigli, non i piagnistei, perché ora dobbiamo pensare a lavorare", ha detto Di. "Il Movimento è nato per cambiare il Paese. Noi ora siamo maggioranza, non ci sono più scuse".(Di giovedì 21 giugno 2018)