Dazio anti traffico a Roma anche per i residenti | si potrà pagare fino a 360 euro l' anno

(Di giovedì 21 giugno 2018) Se la delibera verrà approvata in Consiglio comunale – cosa che dovrebbe avvenire entro l'estate – i cittadinini dovrun pedaggio per entrare con le loro auto all'interno dell'area dell'Anello Ferroviario. Ad avanzare la proposta è stato il presidente della Commissione capitolina trasporti, Enrico Stefàno del Movimento Cinque Stelle, che su Twitter scrive: "Via libera stamattina in Commissione alla delibera di indirizzo per istituireentro due anni la Congestion Charge, ovvero di una tariffazione in ingresso all'interno dell'area dell'Anello Ferroviario".A spiegare il progetto è il Corriere della Sera nella sua edizionena:In pratica,e i lavoratori – sono circa un milione le persone interessate – paghera 360l'per andare verso il cuore della città superando ...