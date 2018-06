Dazi - media Cina : possibili azioni contro colossi Dow Jones : La Cina potrebbe colpire le "blue chip" americane del Dow Jones nel caso gli Stati Uniti optino per un'aspra escalation dello scontro commerciale. "Se Trump continua a inasprire le tensioni sul ...

Dalle auto ai macchinari : ?la lista dei Dazi Usa alla Cina da 50 miliardi. Pechino : ?risposta immediata : Una prima ondata di dazi del 25% colpirà un gruppo di 818 prodotti a partire dal 6 luglio. Seguirà una seconda lista di 284 mercu...

Commercio - Trump annuncia Dazi su 50 miliardi di prodotti cinesi. Pechino : "Contromisure immediate" : Donald Trump ha approvato dazi su una lunga lista di prodotti Made in China, per un totale di circa 50 miliardi di valore di merci. Scateranno in due fasi: la prima lista di 818 categorie di prodotti, ...

Usa - guerra all’import dalla Cina : Trump approva Dazi per 50 miliardi. Pechino : ?risposta immediata : L’amministrazione Trump apre le ostilità nella grande guerra commerciale che sta preparando con la Cina. ...

Dazi - la Cina annuncia rappresaglie immediate contro gli USA : ... giusto e basato sulle regole, con effetti avversi sia per l'economia statunitense, sia per i partner commerciali".

La Cina reagisce ai nuovi Dazi di Trump : rappresaglie immediate : Roma, 15 giu. , askanews, La Cina ha rapidamente reagito al nuovi dazi in arrivo dal presidente Usa Donald Trump, annunciando rappresaglie che saranno 'immediate'. 'Se gli Usa adottassero ...

Usa - media : Casa Bianca valuta altre sanzioni a Canada per Dazi : Usa, media: Casa Bianca valuta altre sanzioni a Canada per dazi Usa, media: Casa Bianca valuta altre sanzioni a Canada per dazi Continua a leggere L'articolo Usa, media: Casa Bianca valuta altre sanzioni a Canada per dazi proviene da NewsGo.

Usa - media : “Trump pronto ad annunciare Dazi nelle prossime ore” : Usa, media: “Trump pronto ad annunciare dazi nelle prossime ore” Usa, media: “Trump pronto ad annunciare dazi nelle prossime ore” Continua a leggere L'articolo Usa, media: “Trump pronto ad annunciare dazi nelle prossime ore” proviene da NewsGo.

Dazi - media Usa : presto annuncio Trump : ANSA, - WASHINGTON, 31 MAG - Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, intende annunciare gia' nelle prossime ore l'imposizione di Dazi sull'importazione di acciaio e alluminio da Canada, Messico ...

Usa - media : 'Trump pronto ad annunciare Dazi nelle prossime ore' : Secondo il "Washington Post" il presidente degli Stati Uniti Donald Trump intenderebbe annunciare già nelle prossime ore l'imposizione di dazi sull'importazione di acciaio e alluminio da Canada, ...

Dazi. Media - Trump pronto ad annunciarli : 03.30 Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump intende annunciare già nelle prossime ore l'imposizione di dazi sull'importazione di acciaio e alluminio da Canada, Messico e Unione europea. Lo scrive il Washington Post citando tre fonti informate. La misura potrebbe avere effetto già a partire da domani.