Dating online | il gruppo di Tinder acquisisce la rivale Hinge

Perché Facebook vuole investire nel Dating online : Dopo il successo di Tinder e simili, anche Facebook si inserisce nel piatto ricco del dating online. Ecco cosa dice la scienza a proposito delle app che promettono di far incontrare l'anima gemella e quali sono le differenze rispetto alla seduzione offline

Perché il Dating online funziona (secondo la scienza) e Facebook vuole investirci? : (Foto: Pixabay) Si chiamerà, semplicemente, dating. Sarà incorporato nel proprio profilo Facebook ma del tutto indipendente da esso – per ovvie questioni di riservatezza: nessuno vuole che i propri contatti (o il proprio partner) sappiano come, quando e con chi si sta flirtando – e consentirà, almeno all’inizio, di interagire solo con messaggi di testo per scongiurare l’invio (e la ricezione) di immagini oscene o inappropriate. È la mossa ...

Dating online - nel mondo un milione e mezzo di incontri a settimana : In tutto il mondo Roma è tra le città in cui si chatta di più, insieme a Londra, Madrid e Parigi. Il record assoluto spetta comunque alla città di Houston, in Texas, che è stata definitiva 'regina ...

Dating online - ecco chi sceglie il tuo prossimo partner : C’è una puntata della stagione 2018 di Black Mirror che si intitola “Hang the DJ”. La trama è molto semplice: una piattaforma online sceglie il partner ideale per ogni iscritto, organizzando gli appuntamenti e decidendo quanto possono restare insieme, prima di doversi separare. Il motivo? Quello è il tempo più indicato per vivere al meglio la storia d’amore che si ha davanti, evitando di scendere a compromessi con litigi, incomprensioni e ...

Occhio al Dating online - per la Cassazione è già tradimento : Iscriversi a Tinder e cercare attivamente l’incontro di una notte (o qualcosa di più ambizioso e duraturo). Fare un giro sugli sterminati siti e app di incontri, da Meetic a Gleeden passando per OkCupid, Badoo, Happn e compagnia. Senza mai trovare la scintilla giusta, e dunque senza mai organizzare un incontro né, eventualmente, consumare un rapporto sessuale extraconiugale. Tutto a posto? Non proprio: la semplice navigazione è sufficiente a ...