Data Amazon Prime Day 2018 il prossimo 17 luglio? Ancora più offerte in arrivo

optimaitalia

: Data #AmazonPrimeDay2018 il prossimo 17 luglio? Ancora più offerte in arrivo - OptiMagazine : Data #AmazonPrimeDay2018 il prossimo 17 luglio? Ancora più offerte in arrivo - matra : RT @marcologuercio: La richiesta ad Amazon & Co. è sempre quella: avere più dati sui comportamenti d'acquisto. Sarà interessante vedere qua… - giocarmon : ? In alto c'era scritto: Antica Casina dell'Amore. Sotto a semicerchio: Madame Elvì. Tra le due scritte era inseri… -

(Di giovedì 21 giugno 2018) Quando è fissata laDay? La grande giornata di shopping per i clienti del colosso di Jeff Bezos che hanno sottoscritto un abbonamento per ricevere gratuitamente e in una sola giornata lavorativa milioni di prodotti, è alle porte e l'appuntamento del 17(con molte probabilità) sarà quello ufficiale per il noto e-commerce.Sulle ipotesi per laDayci siamo soffermati già qualche giorno fa, riportando come possibile l'evento il16. Ora grazie alle indiscrezioni del sito 9to5Mac nel quale si fa riferimento ad un informatore sicuro, ecco che l'appuntamento con l'inizio dellesuper scontate sarebbe fissato per il giorno successivo a quello già indicato, ossia il 17.A parte l'indicazione dell'informatore del sito americano, cosa ci fa propendere verso unaDay fissata per il martedì di ...