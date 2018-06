Dai controlli sulle attività estive l’innesco per l’analitico-induttivo

Il summit Kim-Trump visto Dai dissidenti nordcoreani - controlli rigidissimi a Pyongyang perché sia raccontato solo da media di regime : Caccia senza quartiere e senza sosta ai proprietari di telefonini cinesi. È una delle misure speciali del famigerato Ministero per la Sicurezza dello Stato della Corea del nord. Fa parte di una strategia messa a punto per evitare che il summit del secolo fra Donald Trump e Kim Jong Un sia raccontato anche da media non controllati dal regime.Una fonte della Provincia di Ryanggang ha rivelato al sito di dissidenti rifugiati nella Corea del ...