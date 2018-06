Da Trump un altro regalo a Israele

G7 Canada - Conte è d’accordo con Trump : “La Russia dovrebbe rientrare. È interesse di tutti”. Mosca : “Puntiamo su altro” : Far rientrare la Russia nel G8. Lo chiede Donald Trump ma Giuseppe Conte sottolinea subito di essere d’accordo. Il G7 di Charlevoix si apre con un doppio assist per Vladimir Putin. Ancora prima di partire per il Quebec per incontrare i leader delle potenze mondiali, infatti, il presidente degli Stati Uniti ci ha tenuto a dire ai cronisti: “”La Russia dovrebbe essere al meeting, dovrebbe far parte di esso”. Un pensiero ...

Trump ha un altro regalo per Netanyahu : le alture del Golan : Dopo Gerusalemme, le alture del Golan. È il prossimo regalo che Benjamin Netanyahu si attende dall'amico Donald, al secolo Donald Trump, presidente degli Stati Uniti d'America.Il governo israeliano, forte del sostegno di due pezzi da novanta dell'amministrazione Usa – il segretario di Stato Mike Pompeo e il consigliere alla Sicurezza nazionale John Bolton, con il supporto dell'ambasciatore americano a Gerusalemme, David Friedman, lo ...

Nucleare Iran - altro che tutori della pace : Trump e Israele fomentano la guerra : Il presidente degli Stati Uniti avrebbe avuto tempo fino al 12 maggio per prendere una decisione sul piano d’azione congiunto con l’Iran. Ma ha voluto con grande clamore anticiparne la decadenza all’8 Maggio così che il pianeta ne potesse essere doverosamente sorpreso anche nei tempi . Così vanno le cose in Medio Oriente. Tra guerre in atto e anniversari in corso (il 70° dalla nascita di Israele e della Nakba palestinese), accordi ...

Rischio guerra commerciale - Trump proroga esenzione dazi a Ue di un altro mese : Sono scadute oggi le esenzioni ai dazi che l'America di Donald Trump aveva imposto all'Ue e ad altri paesi alleati nel mese di marzo: dazi, precisamente, pari al 25% sulle importazioni di acciaio e ...

Dazi - Donald Trump concede all'Europa un altro mese per trattare. Ue nervosa : "Non negozieremo sotto minaccia" : Donald Trump concede all'Europa altri 30 giorni per trattare. Il presidente americano estende al 1 giugno il termine ultimo per l'imposizione dei Dazi sull'alluminio e l'acciaio, rimandando di fatto la decisione sulla loro entrata in vigore e potenzialmente posticipando una guerra commerciale.L'annuncio della Casa Bianca arriva a poche ore dalla scadenza del primo maggio, data inizialmente indicata per l'entrata in vigore di Dazi del 25% ...

Si apre un altro capitolo Ma la sfida nucleare ora è in mano a Trump : ... l'acqua portata dalle due Coree per innaffiare il pino che i due leader hanno piantato insieme, alla frontiera più militarizzata del mondo. Ma hanno anche marcato un grande cambiamento nei rapporti ...

Trump grazia "Scooter" Libby. Dopo la nomina di Bolton altro mano tesa verso il mondo dei falchi neocon di Bush : Il presidente Donald Trump ha deciso di perdonare Lewis "Scooter" Libby, l'ex capo di gabinetto dell'allora vice presidente Dick Cheney, condannato nel 2007 (a 30 mesi di prigione e 250 mila dollari di multa) per falsa testimonianza e spergiuro nell'inchiesta sull'outing della spia della Cia Valerie Plame. Lo riportano i media americani.L'ex presidente George W. Bush aveva commutato la condanna di Libby permettendogli di lasciare il carcere, ma ...