Cure palliative per la bibliomania

Giornata del sollievo - il Piemonte in pirma linea per la rete di terapia del dolore e le Cure palliative : L'assetto prevede 3 hub sul territorio, identificati nelle Aziende Ospedaliere, sedi di DEA di II° livello: Città della Salute e della Scienza di Torino , Ospedale Maggiore della Carità di Novara e ...

Cure palliative : in Campania “si sprecano fino a 2.700 euro al giorno per ogni paziente” : «In Campania, una delle regioni nelle quali le ecomafie hanno creato enormi danni alla salute dei cittadini, non esiste nella rete oncologica quella che si occupi di Cure palliative e medicina del dolore». A denunciarlo è Sergio Canzanella, direttore generale dell’Associazione House Hospital onlus. La mancanza di una rete regionale, spiega Canzanella, crea di fatto una grave disparità con altre regioni del Nord Italia, nelle quali equipe ...