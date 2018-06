Cristina Buccino è pazzesca | estate super sexy per la modella FOTO

Cristina Buccino senza veli a Ibiza : Cristina Buccino per tutto l’inverno si è dedicata ad una sessione di allenamento tra Squat, elastici e addominali e hanno dato i loro frutti. E la bella showgirl a Ibiza dove ha appena festeggiato i suoi 33 anni, con e senza costume, mostra le sue curve sinuose, e perfette. Lo scatto mattutino in cui compare senza veli in penombra mette a rischio i più deboli di cuore.

Cristina Buccino sempre più sexy - le vacanze dell’avvenente modella tra Ibiza e Formentera [GALLERY] : L’estate di Cristina Buccino non delude mai: la bellissima modella italiana tra Ibiza e Formentera con le sue curve da infarto Cristina Buccino si gode la sua estate tra Ibiza e Formentera. La bellissima modella italiana in vacanza mostra come sempre un fisico mozzafiato, lunghi capelli bruni e un viso perfetto. I suoi striminziti bikini mettono in risalto le sue curve prosperose ed i suoi scatti sexy fanno drizzare i capelli agli uomini ...

“Perché lo hai fatto?”. Cristina Buccino irriconoscibile : ritocchini troppo pesanti e furia da parte dei fan sui suoi canali social : Cristina Buccino, una delle ragazze più apprezzate dalla rete e dal pubblico maschile per la sua bellezza e la sua prorompenza, appare completamente diversa nelle foto di oggi e nelle foto di un paio di anni fa. L’ex naufraga dell’Isola dei famosi, se si osservano le foto di Instagram, è praticamente irriconoscibile. Era già bellissima e perfetta, non si capisce il motivo di ritocchi così massicci. Mah. Interventi pesanti ...