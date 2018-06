Crisi greca | Atene torna sul tavolo dell’Europa Alla Germania ha portato 3 miliardi di

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 21 giugno 2018) Quasi 3di euro daa Berlino. Il rientro di prestiti erogati e di obbligazioni acquistate a sostegno dell’economia della Grecia dal 2005 hanno infattiprofitti per 2,9di euro. La stima è dello stesso governo tedesco che ha risposto a una richiesta ufficiale presentata in Parlamento dai Verdi, partito all’opposizione. I profitti provengono quasi tutti da una serie di operazioni eseguite attraverso il Securities Market Program, programma di acquisto di obbligazioni avviato dBce nel 2010 e oggi concluso, che lae altri membri dell’eurozona hanno sostenuto per mantenere a gl’economia. Come precisato dall’esecutivo, la cifra complessiva di 2,9include anche i 400 milioni di euro generati da un prestito del 2010 della banca di sviluppo KfW, di proprietà del governo tedesco. Il dato è emerso nel giorno in cui il ...