Cresce l' interesse per gli investimenti sostenibili

Top Doctors - sanità digitale : la strada è ancora lunga ma Cresce l’interesse : Il recente report presentato dall’Osservatorio Innovazione digitale in sanità della School of Management del Politecnico di Milano conferma alcune tendenze riscontrate anche da Top Doctors : anche se la strada da fare è ancora lunga , in Italia l’interesse e la curiosità nei confronti della sanità digitale sono in continua crescita. I dati salienti: La spesa in questo settore è cresciuta del 2%, arrivando a 1,3 mld di euro La maggior parte dei ...

Ecologia e salvaguardia dell’ambiente : Crescente interesse degli italiani per le bici elettriche [INFOGRAFICA] : La primavera 2018 si apre con un’agenda fitta di appuntamenti che vede come protagoniste le biciclette, in particolare le bici elettriche. Molti sono i Bike Festival organizzati in giro per l’Italia che vedono impegnate città come Firenze, Roma, Riva del Garda e Monza. L’aumento dell’interesse dimostrato dai consumatori verso questo mezzo di trasporto ecologico – spiega Claudia Candotti della redazione di idealo – ha suggerito a ...