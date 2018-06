Cosa succede ai mercati? Nel 2018 la volatilità è già balzata del 600%

“A differenza di Charlotte…”. Il grande giorno di Louis. Sta per succedere una Cosa importantissima : È nato il 23 aprile 2018 all’Ospedale St. Mary di Londra il terzogenito di Kate Middleton e William di Inghilterra. I genitori lo hanno chiamato Louis Arthur Charles ma per tutti il piccolo è Louis di Cambridge. Louis, che ha due mesi, è quinto in linea di successione al trono britannico e si appresta a vivere il suo evento importante, il primo. Parliamo del suo battesimo. Proprio oggi Kensington Palace ha reso noto la data del battesimo del ...

“Salvini sta fregando tutti”. Cosa sta succedendo attorno al leader della Lega : Per il leader della Lega una brutta e una buona notizia. “Quella del censimento nei campi rom non è una priorità”. Matteo Salvini, alla fine della giornata, fa un passo indietro sulla proposta che ha scatenato la bufera politica. A spingerlo al dietrofront il doppio intervento, l’uno-due di Di Maio e Conte. “Qui nessuno ha in mente di fare schedature o censimenti su base etnica, che sarebbero peraltro ...

Germania - Cosa succede se cade il «totem» Angela Merkel : I tedeschi non cambiano umore facilmente, quando lo fanno cambiano epoca. Il 61 per cento degli elettori oggi vuole che i migranti con una richiesta di asilo avviata in un altro paese Ue siano espulsi dalla Germania, conseguenza della scelta di Merkel, è opinione diffusa, di accogliere nel 2015 centinaia di migliaia di richiedenti asilo. Ora la cancelliera ha due settimane per trovare un accordo Ue sui migranti ed evitare di «cadere» sotto ...

La mela fa bene alla salute?/ Cosa succede quando ne mangiamo una : toglie il medico di torno : La mela fa bene alla salute? Cosa succede quando ne mangiamo una: ecco perché si dice che una al giorno toglie il medico di torno. I polifenoli e i loro poteri sul nostro corpo.(Pubblicato il Tue, 19 Jun 2018 16:01:00 GMT)

Benetton - spot con i migranti sul barcone. Salvini : “Squallida”. Toscani : “Ho fatto vedere Cosa sta succedendo” : Una doppia pagina, senza alcun commento. Solo la foto di un gommone con a bordo decine di migranti soccorsi dalla ong Sos Med, ritratti da Kenny Karpov. E in basso a destra, il marchio: United Colors of Benetton. La pubblicità provocatoria del gruppo, noto per le scelte radicali durante le campagne, scatena prima la reazione di alcuni leghisti veneti che invocano il boicottaggio del marchio trevigiano e poi del ministro dell’Interno, ...

Mondiali Russia 2018 – Son rischia… l’arruolamento! Ecco Cosa potrebbe succedere se la Corea del Sud non passa il girone : Heung-min Son, stella del Tottenham e della Corea del Sud, potrebbe essere costretto ad arruolarsi nell’esercito in caso la sua nazionale non passi i gironi I Mondiali di Russia 2018 sono una straordinaria vetrina per mettersi in mostra. Mettendo in mostra le proprie qualità, i talenti di tutto il mondo possono sperare in una chiamata di un grande club, in grado di dare una svolta alla propria carriera. Per qualcuno però, potrebbe anche essere ...

Alert sulle Big Pharma. Cosa sta succedendo? : Guai anche per Celgene, con il secondo farmaco più venduto al mondo nel 2017 dopo Humira, Revlimid, molecola per la cura del tumore del sangue, che ha generato un fatturato di $ 8,2 miliardi: in ...

Cosa sta succedendo al "mondo" delle criptovalute? : Bitcoin, Litecoin, Ripple, Dash, Monero, NEO, Ethereum, IOTA, Zcash . No, non è la lista della spesa. Alzi la mano chi non ha mai letto una di queste sigle nell'ultimo anno e mezzo. Adesso alzi la ...

Se in Germania cacciano la Merkel - Cosa succede all'Italia? : ... dove ad oggi la cancelliera è fautrice di una politica di difesa aprioristica di Bruxelles, che le sta alienando le simpatie di gran parte del mondo conservatore europeo. E a vacillare sarebbe anche ...

Sara Affi Fella rompe il silenzio : Cosa succede con Luigi? E con Francesco Monte? : Nelle ultime ore, Sara Affi Fella è stata al centro del gossip per diverse questioni. La prima è stata la

Claudio e Mario si sono lasciati di nuovo? Ecco Cosa sta succedendo : Claudio Sona e Mario Serpa si sono lasciati... di nuovo! La prima coppia gay di Uomini e Donne è scoppiata per l'ennesima volta e i loro fan sono rimasti a bocca aperta, non se lo aspettavano davvero, stavolta. Non si può negare che questi due ragazzi riservino una sorpresa dietro l'altra: anche quando sono tornati insieme ci hanno sorpreso, e non poco, lasciandoci con la curiosità di sapere cosa fosse successo nel frattempo, visto che i motivi ...

Cosa succede al mio mutuo se l'Italia esce dall'euro? : ... quanto sopra è riferito al singolo rapporto contrattuale tra cliente e banca, e non intende significare che scenari macroeconomici non possano avere ripercussioni fortemente negative sull'economia ...

“Ho paura”. Fabrizio Corona - Cosa sta succedendo : Non si può certo dire che le cose siano andate per il meglio da quando Fabrizio Corona è uscito dal carcere di San Vittore per tornare alla vita di tutti i giorni dopo la dura detenzione. L’ex re dei paparazzi si è trovato ancora una volta a fare i conti con il suo carattere e quei modi di fare che già in passato gli erano costati cari, rischiando di compromettere la storia d’amore con Silvia Provvedi che pure l’aveva ...

Draghi stacca la spina del Qe. Ecco Cosa può succedere in Italia : La Banca centrale europea sospenderà il suo programma di acquisto di titoli di stato da gennaio 2019, iniziando con il dimezzamento della spesa mensile, a partire da settembre, che sarà pari a 15 milioni di euro fino a dicembre. La decisione annunciata da Mario Draghi al termine del consiglio dirett