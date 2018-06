Cosa si sono detti Conte e Merkel

Migranti - che Cosa sono i "movimenti secondari" e perché l'Italia punta i piedi : L'Italia non accetta che al pre-vertice europeo sui Migranti in programma domenica prossima si arrivi con una soluzione predefinita. E per questo da Palazzo Chigi trapela una certa "irritazione" per la bozza di...

Ecco Cosa impedisce una buona gestione dell’ipertensione e quali sono i valori ottimali : Il 60% degli europei affetti da ipertensione arteriosa non assume una terapia. Di questi pazienti appena uno su tre presenta livelli di pressione al di sotto dei valori di 140/90 mmHg. Questo avviene nonostante sia i medici che i malati abbiano a disposizione da molti anni farmaci efficaci e ben tollerati e dispongano di strumenti assai precisi per la diagnosi. Per invertire questa tendenza l’European Society of Hypertension (ESH) insieme alla ...

MotoGp – Meregalli e il lavoro di Rossi e Vinales al Motnmelò : “ecco su Cosa si sono concentrati” : Maio Meregalli analizza la giornata di test Yamaha al Montmelò: il team director della squadra di Iwata spiega il lavoro di Valentino Rossi e Maverick Vinales Giornata di test, ieri al Montmelò, per i piloti della MotoGp. I campioni delle due ruote sono tornati in pista, il giorno successivo al Gp di Catalunya, sul circuito spagnolo, per lavorare sodo sulle loro moto, a caccia di miglioramenti in vista della seconda parte della stagione. Occhi ...

Fortnite prepara le Stink Bomb : Cosa sono e come funzionano : Una popolarità che non mira minimamente a scemare quella di Fortnite, il titolo sviluppato dai ragazzi di Epic Games che negli ultimi mesi ha monopolizzato le attenzioni di una larghissima fetta di utenti di tutte le piattaforme di gioco. Il merito va ovviamente alla natura free to play della modalità Battle Royale, vero fulcro dell'esperienza ludica, ma non è affatto da dimenticare il grande impegno profuso dal team di sviluppo, capace di ...

Cosa sono gli iperoggetti e perché potrebbero ammazzarci tutti : E poi c'è tutta l'influenza che iperoggetti ha avuto sul mondo delle arti, della musica, e naturalmente nel pensiero scientifico contemporaneo. Diciamo che, in termini di impatto, il libro di Morton ...

“Chi sono veramente”. Testimoni di Geova - ecco il lato oscuro di una delle sette più diffuse in Italia. Le testimonianze dei fuoriusciti : Cosa rivelano : Quante volte siamo andati a rispondere al campanello e ci siamo ritrovati davanti a due Testimoni di Geova che volevano “convertirci”? Bene, pensate che sono annoverati tra le principali sette presenti in Italia dall’Aivs (Associazione italiana vittime delle sette), riportando anche diverse Testimonianze di fuoriusciti e fonti. Ma siamo sicuri di sapere tutto? Chi sono i Testimoni di Geova e in cosa credono? Secondo questo ...

Cosa sono i cobot - i “colleghi” delle fabbriche del futuro : Un cobot, un robot collaborativo, in fabbrica (Foto: Kuka) Perché l’uomo oggi punta tutto sui robot? “Perché facciano quelle mansioni pericolose, usuranti o ripetitive che, altrimenti, saremmo costretti a fare noi”: Alberto Pellero, responsabile marketing e strategia per Kuka Italia, nel corso della quarta edizione di TedxVicenza, ha introdotto un argomento spinoso, ovvero i robot e il futuro dell’occupazione (umana). Un’occupazione che, nel ...

Claudio e Mario si sono lasciati di nuovo? Ecco Cosa sta succedendo : Claudio Sona e Mario Serpa si sono lasciati... di nuovo! La prima coppia gay di Uomini e Donne è scoppiata per l'ennesima volta e i loro fan sono rimasti a bocca aperta, non se lo aspettavano davvero, stavolta. Non si può negare che questi due ragazzi riservino una sorpresa dietro l'altra: anche quando sono tornati insieme ci hanno sorpreso, e non poco, lasciandoci con la curiosità di sapere cosa fosse successo nel frattempo, visto che i motivi ...

Migranti - trattato di Dublino e quote : Cosa sono - e cosa non funziona - : Riscrivere l'accordo di Dublino e riformare il sistema delle quote che dovrebbe governare la redistribuzione dei richiedenti asilo tra tutti i Paesi membri della Ue: con questo impegno si sono ...

Spread - Banca Centrale Europea - debito italiano. Cosa sono - come funzionano : ... come vedremo in seguito, sull'economia reale del paese in termini di vincoli/onerosità legati all'erogazione di nuovi crediti. Questo spiega come mai in presenza di situazioni politiche instabili o ...

Ci sono 9 arresti (condotte corruttive) per lo Stadio della Roma. Cosa sappiamo : Nove arresti (sei in carcere, tre ai domiciliari) in un’inchiesta sul nuovo Stadio dell’AS Roma calcio. I Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando provinciale stanno eseguendo una misura cautelare emessa dal gip di Roma nei confronti di 9 persone nell’ambito dell’indagine coordinata dalla Procura capitolina, concernente “un’associazione per delinquere finalizzata alla commissione di condotte corruttive ...

