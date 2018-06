Cosa prevede il piano italiano per la riforma del regolamento di Dublino

Migranti - è scontro Italia-Ue. Cosa prevede la bozza europea sulle frontiere : Nella bozza europea pressing sui movimenti interni e Frontex come polizia di confine: dura reazione italiana, Salvini attacca sui contributi finanziari all’Europa...

Regione Lazio - Cosa prevede la prima legge a tutela dei 'rider' : Roma, 20 giu. , askanews, 'Siamo molto contenti che una nostra suggestione lanciata agli inizi di maggio abbia trovato riscontro a livello di governo. Questo è un testo di legge che ha gettato un ...

Cosa potrebbe prevedere la riforma al finanziamento dei partiti voluta dal M5s : Movimento 5 stelle in pressing per dare alla luce in tempi brevi una riforma dei partiti che incida in primis sui finanziamenti da parte dei privati e obblighi le fondazioni alla massima trasparenza. Una linea dura che vede le due 'anime' dei 5 stelle, quella 'ortodossa' e quella 'governista', camminare all'unisono. Sia Luigi Di Maio che Roberto Fico, infatti, sostengono la necessità di un giro di ...

Di Maio : “Firmerò decreto dignità”/ Cos'è e Cosa prevede : lotta alla precarietà e a delocalizzazioni : Di Maio: “Firmerò decreto dignità”. Cos'è e cosa prevede: imprese (niente redditometro e studi di settore) lotta alla precarietà e delocalizzazioni, stop a pubblicità gioco d'azzardo(Pubblicato il Thu, 14 Jun 2018 19:54:00 GMT)

Stadio Roma - Cosa prevede il progetto : Deve ancora essere costruito, eppure il nuovo Stadio della Roma ha già provocato un primo scossone giudiziario . Nove persone sono state arrestate dai carabinieri nell'ambito di un'indagine coordinata ...

Nuovo stadio della Roma : nove arresti per corruzione Che Cosa prevede il progetto : Con il costruttore e il presidente Acea di area grillina, altre 7 persone in carcere e ai domiciliari: le accuse sono associazione per delinquere e delitti contro la Pubblica amministrazione

Cosa prevede il documento congiunto firmato da Trump e Kim a Singapore : ... Kim ha guadagnato ancor più visibilità da giocare sia sul piano internazionale che su quello interno, dove è alla ricerca di una nuova forma di consenso attraverso il rilancio dell'economia. Trump, ...

Cosa prevede l’accordo : "garanzie di sicurezza" da parte di Trump - "denuclearizzazione completa" da parte di Kim : Al di là delle foto, dei sorrisi e delle pacche sulle spalle, Cosa prevede l'accordo siglato oggi a Singapore dal presidente americano Donald Trump e dal leader nordcoreano Kim Jong-un? I pilastri dell'intesa – che dovrà essere implementata nel corso di "nuovi negoziati che saranno condotti il prima possibile dal segretario di Stato Usa e da alti funzionari nordcoreani" – sono elencati nella dichiarazione congiunta ...

Operazione Tour de France - Cosa prevede il programma di Vincenzo Nibali? Ora altura al San Pellegrino poi i Campionati Italiani : Vincenzo Nibali prosegue nella sua preparazione verso il Tour de France, il grande obiettivo stagionale insieme ai Mondiali di Innsbruck. Lo Squalo si presenterà al via dalla Vandea, previsto per sabato 7 luglio, con il sogno di conquistare la Grande Boucle per la seconda volta in carriera dopo l’apoteosi del 2014. Il messinese ha tutte le carte in regola per lottare con gli altri uomini di classifica come Chris Froome, Tom Dumoulin, Nairo ...

Migranti - ecco Cosa prevede il sistema di accoglienza e rimpatrio : Migranti, ecco cosa prevede il sistema di accoglienza e rimpatrio Sono tre le fasi nella gestione dei flussi migratori: dall’arrivo nei luoghi di sbarco, attrezzati e attivati per aderire agli impegni europei, fino all’identificazione e allo spostamento nei centri d’accoglienza o in quelli di permanenza per il ...

Migranti - ecco Cosa prevede il sistema di accoglienza e rimpatrio - : Sono tre le fasi nella gestione dei flussi migratori: dall'arrivo nei luoghi di sbarco, attrezzati e attivati per aderire agli impegni europei, fino all'identificazione e allo spostamento nei centri d'...

Cosa prevede il 'piano B' per uscire dall'euro : Ha fatto saltare l'ultima trattativa di governo e ora, dopo varie polemiche e dietrofront, il nome di Paolo Savona voluto da Matteo Salvini al Mef torna sul tavolo per la guida di un altro dicastero . ...

Cosa prevede il 'piano B' di Savona per uscire dall'euro : ... formato da istituzioni pubbliche e private, che dovrebbe gestire la pianificazione del ritorno alla valuta nazionale nell'ombra, per poi uscire improvvisamente allo scoperto mettendo il mondo di ...

Scuola : ecco Cosa prevede il contratto di governo tra M5S e Lega : Questo governo, o contratto di governo, non s’ha da fare, oppure si. Nelle ultime ore regna sempre più incertezza. Cottarelli, Premier incaricato, è salito più volte al Colle. La sua squadra di governo è pronta ma i nomi dei Ministri non saranno diffusi, si cerca ancora di far partire un governo Movimento 5 Stelle-Lega, magari […] L'articolo Scuola: ecco cosa prevede il contratto di governo tra M5S e Lega proviene da Scuolainforma.