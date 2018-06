Corea del Nord | quella delle riforme è una strada in salita

Mondiali Russia 2018 – Son rischia… l’arruolamento! Ecco cosa potrebbe succedere se la Corea del Sud non passa il girone : Heung-min Son, stella del Tottenham e della Corea del Sud, potrebbe essere costretto ad arruolarsi nell’esercito in caso la sua nazionale non passi i gironi I Mondiali di Russia 2018 sono una straordinaria vetrina per mettersi in mostra. Mettendo in mostra le proprie qualità, i talenti di tutto il mondo possono sperare in una chiamata di un grande club, in grado di dare una svolta alla propria carriera. Per qualcuno però, potrebbe anche essere ...

Mondiali - paura in Svezia : sparatoria durante i festeggiamenti per la vittoria sulla Corea del Sud [DETTAGLI] : Mondiali 2018- Un uomo armato ha aperto il fuoco – con un’arma semiautomatica secondo i testimoni – in pieno centro a Malmoe, in Svezia, mentre i tifosi celebravano la vittoria sulla Corea del Sud ai Mondiali. Lo riportano i media locali. La polizia ha isolato la zona, al momento non si hanno altri dettagli. I testimoni riferiscono di aver udito almeno 15-20 colpi in rapida sequenza. Secondo le prime ricostruzioni, un uomo è ...

Mondiali - la Corea del Sud perde contro la Svezia : Son rischia il servizio militare : La Corea del Sud è stata sconfitta per una rete a zero dalla Svezia nella gara d'esordio del mondiale. Con la Germania nel proprio girone, la spedizione russa degli asiatici ora si complica notevolmente. Persino la stella della squadra, l'attaccante del Totthenam Son, non è riuscito a brillare nel corso del match. Proprio questo giocatore, inoltre, in caso di eventuale eliminazione al primo turno della propria Nazionale, rischierebbe una ...

Un uomo spara in pieno centro a Malmoe mentre i tifosi svedesi festeggiano la vittoria contro la Corea del Sud ai Mondiali. Almeno 4 feriti : Un uomo armato ha aperto il fuoco - con un'arma semiautomatica secondo i testimoni - in pieno centro a Malmoe, in Svezia, mentre i tifosi festeggiavano la vittoria sulla Corea del Sud ai Mondiali. Almeno 4 i feriti. Lo riportano i media locali.#BREAKING: Shooting in #Malmo in Sweden, man fires automatic weapon at crowd celebrating win of Swedish national team pic.twitter.com/CBXrOAWGjw — Amichai Stein (@AmichaiStein1) June 18, 2018Secondo ...

Svezia sotto shock : sparatoria durante i festeggiamenti per la vittoria sulla Corea del Sud : Svezia vittoriosa contro la Corea del Sud nella gara inaugurale dei Mondiali di Russia 2018, i festeggiamenti però finiscono in tragedia La Svezia ha vinto oggi la gara inaugurale dei Mondiali di Russia 2018 contro la Corea del Sud, grazie ad un calcio di rigore del capitano Grandvqist. Il popolo svedese, in visibilio per la bella vittoria, è sceso in piazza per festeggiare. A Malmoe però si è scatenato il caos. durante i festeggiamenti, un uomo ...

Mondiali 2018 - Svezia-Corea nel giorno dell'arbitro Moreno : per l'Italia è un film horror : Se fosse un film, avrebbe certamente contorni demenziali. Per l'Italia calcistica purtroppo è un film horror che, oltre al danno, aggiunge una sorta di beffarda crudelta'. In quel di Niznij Novgorod si sono affrontate Svezia e Corea del Sud, inserite nel gruppo F del primo turno dei Mondiali di Russia 2018, match che certamente non passera' alla storia del calcio per il livello di gioco espresso dalle due formazioni, vinto di misura dagli ...

Mondiale 2018 - la Svezia di rigore contro la Corea del Sud. Penalty assegnato con il Var : La Svezia giustiziera dell'Italia, nel playoff di novembre, parte con il piede giusto ai Mondiali in Russia, batte 1-0 la Corea del Sud e si porta in testa al gruppo F insieme al Messico. Il gol della vittoria porta la firma dell'ex difensore del Genoa Granqvist, su calcio di rigore concesso dall'arbitro Aguilar ma solo dopo aver consultato il Var per il contratto Min-Woo Kim-Claesson. La partita è stata equilibrata anche se il portiere svedese ...

Svezia-Corea del Sud 1-0 - Mondiali 2018 : decide Granqvist su rigore al Novgorod Stadium : La Svezia si impone 1-0 contro la Corea del Sud al Novgorod Stadium, nel match valido per il gruppo F dei Mondiali di calcio 2018 in Russia. Gli svedesi sono pervenuti al successo grazie ad un gol realizzato su calcio di rigore da Andreas Granqvist al 65′.. Un penalty ravvisato grazie all’intervento del VAR. Troppo poco concreti i coreani negli ultimi 20 metri e vittoria che proietta gli scandinavi in vetta al raggruppamento insieme ...

Pagelle Svezia-Corea del Sud - Mondiali 2018 : 1-0. Vittoria meritata degli scandinavi - la Corea non si rende mai pericolosa : La Svezia sconfigge con il punteggio di 1-0 la Corea del Sud nel match di esordio del Gruppo F, al termine di un match decisamente combattuto ma nel quale gli scandinavi hanno meritato il successo. La gara si è sbloccata solamente su calcio di rigore, trasformato dal capitano Granqvist, ma i gialloblù si sono resi pericolosi in diverse occasioni. Per gli asiatici, invece, novanta minuti con pochissimi guizzi nei quali hanno pensato maggiormente ...