Conte | telefonata con Merkel | «Bozza Ue sui migranti sarà accantonata»

Giuseppe Conte e Matteo Salvini - la telefonata di fuoco : 'Qui nessuno fa schedature o censimenti' : Prima c'è stata la nota ufficiale , poi la telefonata . Il premier Giuseppe Conte ha deciso di uscire allo scoperto sulla questione della 'schedatura dei rom' , per mettere i puntini sulle 'i' e anche ...

Conte domani a pranzo incontrerà Macron a Parigi La telefonata : nuove iniziative comuni sui migranti : I due leader si sono sentiti nella notte. Il ministro francese per gli Affari europei: "Ci sono state anche parole deplorevoli da parte dell'Italia. Ma è il momento di andare oltre le polemiche"

