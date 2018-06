Confermata anche nello Spazio la Teoria della Relatività Generale di Einstein | effettuato

meteoweb.eu

: L’interesse dell’Inter per #Suso è di vecchia data: pallino di Spalletti, c’era stata un’offerta anche la scorsa es… - SimoneGambino : L’interesse dell’Inter per #Suso è di vecchia data: pallino di Spalletti, c’era stata un’offerta anche la scorsa es… - maxwolf63 : RT @AlessFant: La notizia è confermata. È anche questo l' #Immigrazione - AlessFant : La notizia è confermata. È anche questo l' #Immigrazione -

(Di giovedì 21 giugno 2018) Alcuni astronomi hanno usato lo strumento MUSE installato sul VLT (Very Large Telescope) dell’ESO in Cile e il telescopio spaziale HubbleNASA/ESA per effettuare il test più preciso finoradial di fuoriVia Lattea. La galassia vicina ESO 325-G004 funge da potente lente gravitazionale, distorcendo la luce che proviene da una galassia distante, nascosta dietro di essa, per creare un adiintorno al proprio centro. Confrontando la massa di ESO 325-G004 con la curvatura dellocircostante, gli astronomi hanno trovato che la gravità su queste scale di dimensione astronomica si comporta come descritto dalla. Questo permette di escludere alcune teorie alternativegravità. Credit: ESO/G. Hüdepohl (atacamaphoto.com) Con lo strumento MUSE installato sul VLT dell’ESO, ...