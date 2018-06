Come va l' economia britannica a due anni dal voto su Brexit

Tra manager e aziende ecco Come Parigi muove un pezzo di economia italiana : Stessa storia per Decathlon, la catena di articoli per lo sport, nata nel 1976 e presente in Italia da una quindicina di anni abbondanti. Infine Carrefour, i cui super e mini market popolano le città ...

AGIRE per il Trentino : * George Soros a Trento : " È incredibile che per il Festival dell'Economia venga accolto un personaggio Come LUI ' - : Noi italiani dovremmo ricordarci l'attacco speculativo alla nostra lira nel 1992, che ha poi portato ad un passo dal baratro la nostra economia nazionale. A causa di questa azione, la Banca d'Italia ...

Giovanni Tria tra papabili Come ministro Economia governo Lega-M5s : Il professore di Economia politica dell'Università Tor Vergata di Roma, Giovanni Tria, potrebbe essere tra i papabili come nuovo ministro del Tesoro del governo Lega-M5s di cui si sta tentando la formazione.

Contratto di governo - “in economia un miscuglio di liberismo e intervento pubblico. Con il sovranismo Come unico collante” : Una “specie di enciclopedia” in cui trovano spazio “il liberismo, il solidarismo, il keynesismo, le idee di Adam Smith sull’intervento statale a difesa dei beni pubblici. Ma soprattutto il sovranismo. Che in campo economico si traduce nel descrivere i problemi a metà e individuare la soluzione più semplice: promettere diritti senza doveri e responsabilità”. Per l’economista Francesco Daveri, docente alla Sda ...

Governo - Conte favorito Come premier : Economia e Difesa nodi aperti : Ancora aperti i nodi relativi all'Economia, al quale punta il Movimento, e alla Difesa, che interessa invece la Lega.

Gresta di Hyperloop Tt : “Ecco Come creare una nuova economia della mobilità” : Bibop G. Gresta (Foto: SAS Italy/Twitter) “Ci sono persone che stanno cercando di prevedere il futuro. Noi lo stiamo realizzando.” Così Bibop Gabriele Gresta, l’italiano co-fondatore di Hyperloop Transportation Technologies (Htt), ha concluso il suo intervento sul palco del Sas Forum di Milano, tenutosi al MiCo. Visionario e ottimista, in mezz’ora di discorso ispirazionale ha approfittato del suo ritorno in Italia per ...

Italia Come stai? Una istantanea su economia - lavoro e popolazione : In crescita anche se moderata, con un mercato del lavoro in miglioramento, ma ancora lontano dagli standard europei, e una popolazione sempre più vecchia. E' questa l'Italia fotografata dall'Istat, ...

Governo M5s-Lega - è populismo all’italiana. Come reagisce l’economia mondiale : Se l’alleanza tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini si fosse verificata nel 2013 avrebbe causato un terremoto in tutta Europa: è quello che si mormora nelle più grosse piazze affari. Oggi, invece, tutto sembra tranquillo. Il motivo? Dal 2013 il contesto finanziario ed economico in cui l’Italia si muove all’interno dell’Europa unita è mutato e nessuno ha ben capito se le promesse e le riforme annunciate nella campagna elettorale dai due leader fanno ...

Inserto economia : notai - Come cambia la professione : Domani all'interno della Gazzetta il consueto Inserto economia del lunedì di 8 pagine. Il primo piano è dedicato a un'intervista del presidente del Consiglio Notarile di Parma, Giulio Almansi. Parliamo anche del nuovo 'glossario dell'edilizia libera'. ...

Alzandosi dalla "spazzatura" : Come il Portogallo ha fatto ripartire l'economia - : Questo implica una minore fiducia nell'economia, che può portare a meno investimenti o ad un uso più aggressivo delle risorse interne. Nel caso del Portogallo, questo significava il declino delle ...