Come condividere video IGTV nelle storie Instagram

Near Share : Come condividere link e file da un PC Windows 10 ad un altro : Con Windows 10 April Update, Microsoft ha introdotto una particolare funzionalità chiamata Near Share che, sebbene conosciuta ancora da pochissimi utenti, risulta essere interessante e soprattutto utile. Condivisione in prossimità – questo il nome della feature tradotto in italiano – consente di trasferire i link del browser e file di qualunque tipologia da un PC Windows 10 ad un altro utilizzando semplicemente le connessioni ...