Com’è cambiata la Terra negli ultimi 20 anni? La Nasa ci aiuta a scoprirlo

“L’altra Meghan”. Identiche : la moglie di Harry ha una sosia. Si fa fatica a distinguerle. Chi è (e Com’è) la ragazza che tutti i giorni viene scambiata per la ‘versione’ più celebre : E se vi dicessimo che Meghan Markle ha una sosia praticamente perfetta? Parliamoci chiaro, dopo il suo matrimonio con il principe Harry, Meghan Markle è diventata una delle persone più note al mondo e come per tutti i Vip, se fosse riconosciuta per strada o dentro un negozio a fare la spesa, è probabile che verrebbe assalita dai fotografi e dai curiosi a caccia di un selfie. E allora a cosa le potrebbe servire una sosia? Beh, per fare ...

1965-2018 - Com’è cambiata l’Italia dal Triangolo industriale al Poligono della crescita : Nel 1965, dalla fusione dei giornali «Il Sole» e «24 Ore», nasceva il principale quotidiano economico del Paese. Che oggi in un dossier dedicato s’interroga su com’è cambiata l’Italia in questi 50 anni, tra la crisi della grande impresa e l’acquisizione di una maggiore centralità delle economie di territorio e dei distretti e il cammino delle grandi città del Nord...

Ecco Com’è cambiata la RAM negli smartphone durante gli anni : Come si sono evolute le memorie RAM degli smartphone nel corso di questi anni? Andiamo ad esaminarle le differenze di capacità dal 2006 fino ad oggi. L'articolo Ecco com’è cambiata la RAM negli smartphone durante gli anni proviene da TuttoAndroid.

Nel 1978 la nascita della prima bambina fecondata in provetta : Com’è cambiata in 40 anni la Medicina della riproduzione : Non solamente infertilità. Oggi la Medicina della riproduzione dà risposte anche ai problemi di natura genetica. A distanza di 40 anni dalla nascita della prima bambina fecondata in provetta, è profondamente cambiato l’approccio alla procreazione assistita sia intermini di risultati, sia di utilizzo. È quanto emerso dal secondo corso avanzato di Medicina della riproduzione ed Endocrinologia ginecologica dal titolo “Professionisti e centri per la ...