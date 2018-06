«Col numero 10 sulla schiena e poi sbagliamo i rigori» | siamo tutti un po’ Messi

PsiCologia - per il Tar il numero chiuso è illegale. Ma l’Università di Torino vuole cancellare il corso : A causa del numero chiuso, solo un aspirante studente di Psicologia ogni cinque può effettivamente frequentare il corso all’Università di Torino. Da anni gli studenti si battono per dimostrare che il numero chiuso non solo viola il diritto allo studio, ma è anche illegale; per tutti questi anni le risposte dell’Ateneo – a Torino come in tante altre sedi universitarie – sono state elusive per evitare di affrontare il problema. Pochi ...

“Numero uno!”. Elenoire Casalegno - l’estate 2018 è sua : il topless è da urlo. A Formentera la showgirl mette in mostra un fisico da urlo. A 41 anni non ha proprio nulla di invidiare alle Colleghe più giovani : “Pensavo di aver perso la via di casa e invece a Formentera, al Big Store, l’ho ritrovata. Posso allontanare i miei piedi, ma non il mio cuore”, così un anno fa scriveva Elenoire Casalegno su Instagram. Quasi dodici mesi dopo la bionda conduttrice è tornata sul luogo del delitto. E lo ha fatto concedendo degli scatti mozzafiato.Di buon mattino Elenoire è scesa solitaria in spiaggia e, per un’abbronzatura più uniforme, ha deciso di ...

#bisteccaday : numerose le fake news che Colpiscono alimenti importanti per la dieta degli italiani : Dal partito dei “no latte” alla panzana delle uova killer sono numerose le fake news che colpiscono alimenti importanti per la dieta degli italiani, favorite anche dal diffondersi incontrollato sul web di notizie prive di basi scientifiche che danneggiano la salute ma anche l’economia del Paese. Ad affermarlo è la Coldiretti in occasione della Giornata nazionale della bistecca #bisteccaday con l’apertura al pubblico dei Giardini Reali per il ...

"Sin da picColo tra guardie e ladri sto con chi indossa la divisa. No al numero identificativo sui caschi" : Sempre dalla parte di chi indossa la divisa. È il concetto che il ministro dell'Interno Matteo Salvini scandisce per esprimere il suo pieno sostegno alle forze dell'ordine. Il nuovo titolare del Viminale si dice contrario all'introduzione del numero identificativo sui caschi dei poliziotti, una misura chiesta a gran voce da anni per evitare abusi da parte della pubblica sicurezza, come avvenuto ad esempio al G8 di Genova."Il mio obiettivo ...

in ediCola il numero di giugno di Wall Street Italia : È in edicola il numero di giugno di Wall Street Italia il mensile di economia, consulenza finanziaria e lifestyle.

Il numero di giocatori di casinò online aumenta Col cattivo tempo : Il numero di giocatori di casinò online cresce quando le condizioni meteorologiche sono avverse. Scopriamo il perché. Chi ama giocare sa perfettamente che una giornata di pioggia e maltempo è preferibile ad una di sole. Sembrerebbe un controsenso, eppure è esattamente così. Dati statistici, relativi al numero di presenze di giocatori che si collegano ai casinò online, rivelano che il meteo ha una certa influenza sulla voglia di giocare. Dato ...

Fq MillenniuM - in ediCola un numero sullo “sballo”. Peter Gomez : “Numeri impressionanti - la guerra alle dipendenze è persa” : L’ecstasy degli studenti, l’eroina dei disperati, la coca di tutti i giorni. L’Italia è strafatta e alla politica non importa. Così un teenager su quattro usa stupefacenti e undici milioni di adulti prendono psicofarmaci. Ma la storia è piena di sballati, dall’oppio di Marco Aurelio all’Lsd di Kennedy. E Malvadi ci racconta Hitler e nazi-tossici Sabato 9 giugno in edicola con il Fatto Quotidiano Dal 10 giugno solo FQ MillenniuM a € ...

Desio : ecco il Palio degli zocColi numero 30 : Palio degli zoccoli a Desio, edizione numero 30: si disputerà domenica 10 giugno. Decisa nei gironi scorsi la griglia di partenza per i due giri intorno alla Basilica che quest'anno saranno compiuti ...

Si presenta il decimo numero della rivista "Mastro Pulce. Parole a Colori" : Prodotta nel numero di cento copie limitate, la rivista costituisce un felice esperimento di fusione di linguaggi comunicativi - scrittura e illustrazione - che unisce personalità del mondo dell'arte ...

EstateSpettaColo al Porto Antico - tutti gli eventi dell'edizione numero 19 : Gli appuntamenti dell'EstateSpettacolo spazieranno dalla musica classica dell'Orchestra Sinfonica di San Pietroburgo agli spettacoli presentati dal "Ridere d'agosto… ma anche prima", il Comedy Ring, ...

Roland Garros – Caroline Wozniacki vola al secondo turno : la numero 2 al mondo elimina Collins : Caroline Wozniacki supera il primo turno del Roland Garros: la tennista numero 2 al mondo elimina Danielle Rose Collins Doveva essere un primo turno di Roland Garros ostico per Caroline Wozniacki e lo è stato, ma per un solo set. La tennista numero 2 al mondo è riuscita a strappare il primo periodo di gioco a Danielle Rose Collins solamente al tie-break, con il risultato di 2-7. Tutto liscio invece nel secondo turno per Wozniacki che si è ...

È in ediCola il nuovo numero di Wired dedicato alla contaminazione : Puntuale, ogni tre mesi, arriva nelle edicole Wired cartaceo, nel consueto formato bookazine a metà strada tra un libro e una rivista. Il numero estivo del 2018 è dedicato, come il Wired Next Fest, alla contaminazione. Come racconta il direttore Federico Ferrazza nel suo editoriale, la commistione tra digitale e analogico permea ormai le nostre vite, cancellando di fatto la distinzione tra il mondo il bit e quello in atomi. Sta a noi essere al ...

L'estate è alle porte - e scatta l'allarme meduse : specie periColose sempre più numerose : Questa sua grande diffusione può danneggiare anche "l'economia della pesca ostruendo le reti dei pescatori e causando la morte dei pesci in quanto mangiano le loro uova ed embrioni, provocando un ...

Brescia - Mariano Pellegrini ucciso da figlio adottivo/ AcColtellato a Fiesse : numerosi i litigi tra i due : Brescia, il figlio adottivo accoltella e uccide il padre 74enne a Fiesse: le ultime notizie di oggi, mistero sul luogo del delitto e sul movente.