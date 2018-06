Code Vein | Nuovi dettagli da Bandai Namco

Code Vein : un lungo video di gameplay mostra il funzionamento dei "falò" e delle collaborazioni : Nel corso dell'E3 2018 Gamespot ha potuto provare approfonditamente Code Vein registrando ben 15 minuti di gameplay molto utili per apprendere ulteriori dettagli sul sistema dei compagni e su quello dei checkpoint, molto simili ai falò resi celebri dalla serie Dark Souls.Il lungo filmato offre inoltre un'assaggio del sistema di leveling, accessibile appunto visitando questi checkpoint dai quali potremo anche gestire i compagni controllati ...

Code Vein : il producer Yusuke Tomizawa parla delle funzionalità multiplayer - dei nemici e altro in una video intervista : Dopo aver ottenuto varie informazioni su Season Pass e bonus digitali per il pre-order di Code Vein, Bandai Namco Entertainment ha condiviso una video intervista con il producer Yusuke Tomizawa, dalla quale apprendiamo interessanti aggiornamenti sul titolo.Nel video, riportato da Dualshockers, Tomizawa-san descrive la versione nuova e aggiornata della demo che era disponibile all'E3 2018. Dalla demo del gioco dello scorso anno all'E3, afferma ...

Code Vein : rivelato Season Pass - bonus digitali per il pre-order - e molto altro ancora : Bandai Namco Entertainment ha annunciato i dettagli relativi al Season Pass, alla Digital Deluxe Edition e ai bonus per il preordine di Code Vein, riporta Gematsu.Come possiamo vedere il Season Pass verrà venduto al prezzo di 2,700 yen, circa 21 euro, e saranno inclusi tre diversi add-on con dungeon aggiuntivi, oggetti equipaggiatili che forniscono diverse abilità e versioni alternative dei personaggi di gioco. in aggiunta chi prenderà il Season ...

Code Vein : il nuovo trailer si concentra su Ogre - uno dei Blood Veil che si potrà usare in battaglia : Mentre poco tempo fa Bandai Namco ha finalmente svelato la data di uscita del souls like in salsa anime Code Vein, ecco spuntare oggi un nuovo breve trailer che ci mostra una delle caratteristiche del gioco.Come riporta Gematsu, nel nuovo video possiamo dare uno sguardo a Ogre, uno dei Blood Veil utilizzabili in battaglia. In Code Vein, si potranno usare questi Blood Vein, che sono delle abilità speciali legate a un'arma che compaiono come una ...

Code Vein : Nuovo Trailer e data di uscita svelata : BANDAI NAMCO Entertainment Europe è lieta di annunciare sia l’edizione standard che la collector di Code Vein per Xbox One e PlayStation 4 e la digital edition per STEAM e altri distributori. Code Vein arriva a Settembre La Collector’s Edition include il gioco base e una figurine esclusiva di Mia Karnstein, uno dei protagonisti del gioco. Alta 17cm, la figurine di Mia impressionerà per via del ...

Code Vein : annunciata la data di uscita del "souls-like in salsa anime" : Dopo tanta attesa e qualche rumor più o meno credibile arriva finalmente l'ufficialità : abbiamo una data di uscita di Code Vein, interessante souls-like che era previsto per questo 2018 ma che finora non aveva ancora una finestra di lancio precisa.Come riportato da Siliconera, la compagnia nipponica ha annunciato la data di uscita attraverso un nuovissimo trailer: Code Vein sarà disponibile a partire dal 27 settembre 2018 in versione fisica su ...

Annuncio uscita Code Vein vicina? Novità in arrivo a giugno : Bandai Namco Entertainment ha rilasciato diversi screenshot e informazioni sull'imminente soulslike JRPG Code Vein: ma c'è un elemento sfugge ancora ai fan, e riguarda la data di uscita. A quanto pare, però, le Novità arriveranno molto presto. Tutto ciò che sappiamo su Code Vein, per ora, è che uscirà in un generico "2018", ma Bandai Namco ha promesso che le cose cambieranno presto. Nelle ultime ore, infatti il publisher ha dichiarato su ...

Code Vein : nuovi dettagli su personaggi - boss e ambientazioni : Bandai Namco Entertainment Europe ha svelato oggi due nuovi personaggi, una nuova ambientazione e alcune informazioni sui boss dell'imminente GDR d'azione Code Vein, il souls-like in salsa anime che potrebbe vedere la luce questa estate.Yakumo è un nuovo personaggio di supporto. È un combattente esperto che si posiziona di fronte al nemico per proteggere i suoi alleati. L'attacco Prosciugamento, che viene eseguito dai suoi Segugi, lo rende un ...

Tanti nuovi dettagli su Code Vein svelati da Famitsu : Il nuovo numero del settimanale giapponese Famitsu include nuovi screenshot e informazioni sul prossimo action JRPG Soulslike di Bandai Namco, Code Vein. Andiamo alla scoperta delle nuove informazioni, che riguardano personaggi, gameplay e dungeon. Prima di tutto, facciamo la conoscenza di un nuovo personaggio, Emily Sue. Come Yakumo, appartiene a un'organizzazione paramilitare privata che riceve ordini da Mido, ed è stata oggetto di ...

Code Vein : il souls-like in salsa anime ha finalmente una data di uscita? : Atteso per una data non meglio precisata del 2018, Code Vein ha attirato l'attenzione di diversi appassionati di titoli action che sono in attesa di capire effettivamente le qualità di un progetto che attraverso immagini, video e dichiarazioni sembra sicuramente molto promettente. Ma quando arriverà sul mercato questo interessante action con elementi RPG? Come riportato da Game Reactor, una sorta di leak potrebbe finalmente aver fatto chiarezza. ...

Un nuovo video di Code Vein ci mostra sequenze di gameplay e i commenti dei fan : Bandai Namco, dopo aver svelato nuove informazioni su caratteristiche e personaggi di Code Vein, ha rilasciato un nuovo trailer per il suo prossimo action-RPG souls-like.Come riporta Dualshockers, il video mostra un po' di brutale gameplay, inclusi diversi incontri contro quelli che sembrano dei miniboss. Oltre al gameplay, possiamo vedere e ascoltare i commenti estremamente entusiastici da parte dei partecipanti a PAX East, che hanno avuto la ...