Cinema | 40 film in programma al XIII Sole Luna Doc Film Festival 2

Cinema : 40 film in programma al XIII Sole Luna Doc Film Festival (3) : (AdnKronos) - Per enfatizzare l’inserimento del Festival tra le attività di Palermo Capitale Italiana della Cultura, e per stabilire una connessione con la biennale Manifesta 12, quest’anno accanto ai Film ci sarà la sezione 'Le arti in Festival'. Un calendario di appuntamenti che si aprirà con 'Ren

Cinema : 40 film in programma al XIII Sole Luna Doc Film Festival : Palermo, 21 giu. (AdnKronos) - Sono oltre 40 i Film - tra documentari in concorso, fuori concorso e lavori di video art - che riempiono quest'anno il cartellone della XIII edizione del Sole Luna Doc Film Festival che si terrà dal 2 all'8 luglio al complesso di Santa Maria dello Spasimo, a Palermo. U

«Una vita spericolata» e «The escape» - i film al Cinema questa settimana - : A 16 anni si trasforma in delfino per visitare il mondo degli uomini. Dal 21 giugno E ci sono anche «Sposami, stupido» Per ottenere il visto per restare in Francia, uno studente marocchino organizza ...

Nato a Casal di Principe - proiezione del film di Bruno Oliviero a Villa Bruno a San Giorgio a Cremano per Cinema Intorno al vesuvio. : Orario d'inizio spettacoli > ore 21.15 Infoline > 0815967493 Ingressi >Tutte le sere 4 ' e 3 ' con tessera Arci , che si potrà anche acquistare al botteghino della cassa nel corso delle serate, ed ...

Sposami Stupido film al Cinema : recensione e curiosità : Sposami Stupido è uno dei film al cinema in uscita questa settimana, mercoledì 20 giugno 2018. Si tratta di una commedia diretta e interpretata da Tarek Boudali e con Philippe Lacheau. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, la nostra recensione e qualche curiosità sul film. SCOPRI LE ALTRE USCITE NELLE SALE DEL MESE Sposami Stupido, film al cinema: scheda TITOLO ORIGINALE: Épouse-moi mon pote DATA USCITA: 20 giugno 2018 GENERE: ...

Cinema : i film in programma nelle sale di Grosseto mercoledì 20 giugno : Questi i prezzi previsti per assistere agli spettacoli: biglietti interi: 7 euro biglietti ridotti , tessera Dlf, : 5 euro. Acquistando la tessera Dlf 2017 al costo di 15 euro , per un anno sarà ...

Obbligo o Verità - film al Cinema : trama - recensione - curiosità : Obbligo o Verità è uno dei film al cinema in uscita questa settimana, giovedì 21 giugno 2018. E’ un horror-thriller del 2018, diretto da Jeff Wadlow e che vede protagonisti Lucy Hale e Tyler Posey. Il film racconta una variante mortale del gioco sempre in voga tra gli adolescenti. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, la nostra recensione e qualche curiosità sul film. SCOPRI LE ALTRE USCITE NELLE SALE DEL MESE Obbligo ...

BlacKkKlansman - il nuovo film di Spike Lee al Cinema da settembre : BlacKkKlansman è un film di genere biografico, commedia, anche se con risvolti drammatici e thriller. Un connubio perfettamente diretto da Spike Lee [VIDEO], che ha scelto come attori del cast John David Washington, Adam Driver, Topher Grace, Harry Belafonte, Laura Harrier e molti altri ancora. Il film è distribuito dalla Universal Pictures Italia, e uscira' nelle sale il 27 settembre 2018. Il protagonista, Ron Stallworth, è un poliziotto ...

Milano - il Cinema? Sui tetti della città : tra film cult e vista mozzafiato : Tutto inizia con un ascensore panoramico, nascosto dietro il portone di un antico cortile milanese. Poi uno stretto corridoio, dei ripidi scalini e infine il cielo. E tutta Milano. Il Cinema Bianchini è così, senza le code in biglietteria né i lunghi corridoi bui e neppure le poltrone rosse in sala. Al loro posto ci sono passerelle di metallo sospese sopra i tetti della Galleria Vittorio Emanuele, piccole palafitte con gli schermi ...

Su SkyCinema arriva “Sconnessi” - lunedì 18 giugno in prima tv il film di Christian Marazziri a pochi mesi dall’uscita nelle sale : A pochi mesi dall’uscita nelle sale cinematografiche, Sky Cinema presenta Sconnessi, il film diretto da Christian Marazziti, prodotto da Camaleo in collaborazione con Vision Distribution, in prima visione lunedì 18 giugno alle 21.15 su Sky Cinema Uno HD e disponibile anche su Sky On Demand. Ettore (Fabrizio Bentivoglio), noto scrittore che rifiuta la tecnologia e l’uso di internet, in occasione del suo compleanno, chiama in riunione la sua ...

Dream Makers - dietro le quinte e dentro la cassaforte dei grandi film del Cinema italiano : dietro le quinte, e dentro la cassaforte, dei grandi film del cinema italiano. Angelo Rizzoli, Franco Cristaldi, Carlo Ponti, Alfredo Bini, Italo Zingarelli e un altro nutrito manipolo di produttori di memorabili titoli degli anni cinquanta, sessanta, settanta, saranno i protagonisti indiscussi della mostra fotografica Dream Makers che dal 22 giugno al 15 settembre 2018 sarà visitabile a Sala Borsa in Piazza del Nettuno a Bologna. ...

Laterale Film Festival : un luogo sognante dove perdersi nel Cinema : Ida di Giorgia Ruggiano Ida è la storia di un'anziana signora e del suo mondo, la telecamera ci fa entrare nella sua intimità per farci scoprire come passa le giornate in solitudine insieme ai suoi ...

Dumbo torna al Cinema - ecco il trailer del film live action diretto da Tim Burton : L’elefantino Dumbo, classico della Disney uscito per la prima volta al cinema nel 1941, tornerà sugli schermi in un live action diretto da Tim Burton. L’uscita è prevista per marzo 2019, ma intanto la Entertainment Weekly ha diffuso il trailer, nel quale si possono vedere le prime immagini della rivisitazione curata dal visionario regista statunitense. Tra gli attori voluto da Burton c’è Colin Farrell, che interpreta l’ex ...

Giovanni Allevi al Cinema con un emozionante film evento intimo ed immersivo : Sulla scia di uno dei filoni cinematografici più rappresentativi degli ultimi anni, dal 18 al 20 giugno sarà al cinema “Equilibrium – The film Concert”, l’emozionante film evento che racconta, attraverso musica, pensieri e riflessioni filosofiche dell’artista Giovanni Allevi, la nascita dell’ultima opera sinfonica di uno dei compositori italiani contemporanei più amati nel mondo. Opera prima del regista Fabrizio Cavada, il film sarà dal 18 ...