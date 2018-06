Ciclismo | Mondiali 2020 in Italia? Oggi l’assegnazione | Vicenza in pole position

Ciclismo – Mondiali BMX : a Baku è argento per Gasparoli : L’azzurro si è aggiudicato il secondo gradino del podio nella categoria Challenge 15/16 anni. Oro per l’argentino Daddona, bronzo per l’olandese Goosens, nella Top Ten anche Matteo Tugnolo e Federico De Vecchi Parte col botto il Campionato del Mondo BMX di Baku, in programma in Azerbaijan fino al 9 giugno. E’ subito medaglia d’argento per la selezione azzurra, grazie all’ottima prestazione di Tommaso ...

Al via i Mondiali di Russia 2018 - motori e Ciclismo sempre presenti : tutti gli appuntamenti del mese di giugno : Dai Mondiali di Russia 2018 alle appassionanti sfide… a motore e in bicicletta: tutti gli appuntamenti sportivi del mese di giugno Arriva l’estate, ma lo sport non va mai in vacanza. Il campionato di calcio di Serie A è terminato, ma a giugno iniziano i Mondiali di Russia 2018 che, seppur senza l’Italia, regaleranno forti emozioni. Entro metà mese, inoltre, verrà decretata la squadra campione d’Italia di pallacanestro ...

Ciclismo : Mondiali 2020 - Veneto in corsa : ANSA, - ROMA, 3 GIU - La corsa del Comitato organizzatore di Veneto 2020 continua. A poche ore dalla scadenza dei termini per la presentazione della fidejussione richiesta dall'Unione ciclistica ...

Ciclismo BMX - Mondiali 2018 : i convocati dell’Italia per Baku : Francesco Gargaglia, CT della Nazionale Italiana di BMX, ha diramato le convocazioni per i Mondiali 2018 che si disputeranno a Baku (Azerbaijan) dal 5 al 9 giugno. Si correrà su una pista molto particolare con salti distanti tra loro e dove bisognerà anche pedalare molto, serviranno tecnica e grande velocità. L’Italia sarà presente con i seguenti atleti, purtroppo le speranze di medaglia sono praticamente nulle e si proverà a fare bella ...

Ciclismo femminile - l’Italia prova il percorso dei Mondiali. Longo Borghini : “Molto duro”. Salvoldi : “Tracciato a esaurimento” : La Nazionale Italiana di Ciclismo femminile ha testato il percorso dei Mondiali 2018 che si disputeranno a Innsbruck (Austria) dal 22 al 30 settembre. Il CT Dino Salvoldi, che aveva già effettuato una ricognizione insieme a Davide Cassani, ha portato con sé Sofia Bertizzolo, Elena Cecchini, Vittoria Guazzini, Tatiana Guderzo, Elisa Longo Borghini e Soraya Paladin per avere delle prime indicazioni importanti. Ricordiamo che le ragazze elite ...

Ciclismo - Mondiali 2018. Fabio Aru : “Percorso durissimo - salita selettiva”. Davide Cassani : “Salita dell’Inferno micidiale” : Fabio Aru oggi ha provato il percorso su cui si disputeranno i Mondiali 2018 di Ciclismo. Il Cavaliere dei Quattro Mori, infatti, è stato protagonista dell’ultima tappa del Tour of the Alps che si è appunto snodata sul circuito di Innsbruck. Il capitano della UAE Emirates ha analizzato il tracciato e le sue difficoltà come riporta l’Ansa: “Il percorso è veramente duro, la salita da affrontare sette volte è selettiva. Abbiamo ...