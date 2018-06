Ci stiamo giocando Schengen per un’emergenza che non c’è

Il Cagliari alza la voce : “bisogna usare il Var - ci stiamo giocando la vita” : Nelle giornata di ieri si è concluso il 36esimo turno del campionato di Serie A, nel posticipo successo da parte della Roma sul campo del Cagliari, Champions League ipotecata per i giallorossi mentre per i sardi la situazione è sempre più delicata. Al termine della partita proteste del Cagliari per un rigore non fischiato, ecco le parole del dg Mario Passetti: “Quello su Deiola era rigore, il giocatore mi ha assicurato di essere stato ...